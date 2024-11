Medicii veterinari au propriul lor portal. Ce beneficii le aduce

Având în vedere noile tendințe din domeniul IT, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a acordat o atenție deosebită digitalizării activităților destinate clienților. Un prim pas în această direcție a fost implementarea Portalului Veterinar, care permite utilizatorilor să acceseze istoricul rezultatelor analizelor efectuate în rețeaua Laboratoarelor Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Portalul poate fi accesat la adresa portal.ansvsa.ro. Operatorii economici trebuie să facă o solicitare scrisă către Institutele Naționale de Referință Veterinare sau Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene pentru a obține un cont unic de acces, cu utilizator și parolă. „Mii de probe sunt prelucrate zilnic în laboratoarele rețelei ANSVSA. Timpul economisit de partenerii noștri prin accesarea online a propriilor buletine de analize este esențial. Este vorba despre utilizarea eficientă a timpului și valorificarea noilor tehnologii, precum și a avantajelor digitalizării”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA. Avantajele și funcționalitățile portalului veterinar includ: acces sigur și facil pentru vizualizarea buletinelor de analiză; istoricul analitic al tuturor buletinelor de analiză pentru fiecare partener/client; verificarea în timp real a stadiului cererilor de analize în laborator (ex: în lucru, finalizată etc.).