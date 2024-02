Mini-pădurea urbană din cartierul Inel 2 începe să prindă contur

Oganizaţia pentru protecţia mediului înconjurător „Act for tomorrow” a lucrat în ultimele luni, alături de Primăria Constanța ca zona din cartierul Inel 2 să prindă din ce în ce mai mult conturul unei păduri urbane care să răspundă dorințelor locuitorilor. În cadrul celor mai recente acțiuni de îngrijire și completare, au fost plantaţi peste 2.250 de arbori şi arbuşti, printre care: stejar, stejar roșu, liliac, Photinia, Campsis radicans, Tisa, Ligustrum, Spiraea, Berberis, lavandă și tei, care vor îmbogăți biodiversitatea și vor colora și mai mult spațiul. „Am sădit semințe pentru pajiști florale perene în fiecare alveolă și am plantat 500 de crizanteme pentru a întregi peisajul. Până acum, la pădurea urbană, echipa noastră a desfășurat patru acțiuni de intervenție de curățare totală a vegetației și o intervenție de curățare a ambroziei, esențiale în a menține sănătatea ecosistemului. Luna aceasta am toaletat arborii, am pus tocătură de lemn la baza arborilor plantați și am completat cu pământ până la nivelul înălțimii aleilor pavate. Pe termen mediu, locuitorii se vor bucura de mai multe facilități în acest spațiu verde: un teren de fotbal, o pictură murală, un loc de joacă pentru copii și o pistă de alergat, pentru ca locuitorii să se bucure de natură și mișcare într-un mediu sigur și plăcut”, au precizat reprezentanţii organizaţiei.