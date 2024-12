Ministrul Justiției, reacție după protestele declanșate de ordonanța-trenuleț: „Orele suplimentare se vor plăti”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu a existat niciun fel de risc privind siguranța penitenciarelor în urma protestelor angajaților. El a subliniat că orele suplimentare se vor plăti în continuare, aceasta fiind una dintre revendicările angajaților din penitenciare. Ministrul a adăugat însă că ceea ce nu se va mai plăti este sporul de 75% pentru sâmbete, duminici și pentru sărbătorile legale, iar asta înseamnă o reducere a salariului cu aproximativ 800 de lei, potrivit stiripesurse.ro.„Ne asigurăm că activitatea în cadrul ANP se desfășoară corespunzător, fără a exista niciun fel de risc în ceea ce privește siguranța penitenciarelor sau a drepturilor deținuților. Înțeleg foarte bine preocupările și nemulțumirile personalului ANP. În primul rând, orele suplimentare se plătesc în continuare. În urma negocierilor pe care le-am purtat la nivelul Guvernului cu ocazia adoptării ordonanței de urgență, am explicat particularitățile activității din ANP și s-a stabilit că aceste ore suplimentare vor fi în continuare plătite. Însă este adevărat că acel spor de 75% care exista anterior pentru sâmbete, duminici, pentru sărbătorile legale nu mai există. Sigur că sunt niște reduceri salariale și de aici și nemulțumirile inerente ale personalului ANP”, a spus ministrul.Câți bani pierd salariații ANPEl a menționat că din calculele efectuate la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, pierderea salarială în urma eliminării acestui spor e "în jurul a 800 de lei".„Da, câteva sute de lei, am putea să spunem, sunt sume semnificative. Încă o dată înțeleg nemulțumirea personalului ANP. Suntem alături de de personalul ANP. Este un moment al austerității care însă privește întregul sistem de ordine publică. Deci nu este o situație care se înregistrează numai la ANP și acest lucru trebuie să fie punctat și în limitele competențelor ministerului. Împreună cu conducere ANP, facem toate eforturile pentru a ne asigura că pe viitor va exista o stabilitate a veniturilor personalului din ANP. Repet, suntem într-un moment al austerității național, am făcut ceea ce a depins de noi pentru a păstra remunerarea orelor suplimentare. Este adevărat că această austeritate a condus însă la eliminarea sporului respectiv”, a menționat ministrul Justiției.Marinescu a precizat că au fost proteste doar în 11 dintre cele 44 de penitenciare, iar în prezent mai e protest doar la Iași.„Manifestațiile nu au încălcat regulamentele în vigoare și, repet, aspectul cel mai important nu a existat niciun moment de risc în ceea ce privește siguranța penitenciarelor și drepturile deținuților. Exclus să fie chemată armata sau jandarmeria pentru a realiza paza deținuților. Repet, nu a existat niciun fel de risc în ceea ce privește desfășurarea adecvată a activităților specifice sistemului penitenciar. Aceste proteste au existat, este dreptul dânșilor să fie nemulțumiți", a conchis ministrul.