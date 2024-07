Noi acțiuni de dezinsecție în cartierele din municipiul Constanța

Așa cum era de așteptat, vremea caldă a dus la înmulțirea considerabilă a insectelor. Din aceasta cauză, Primăria Constanța a intensificat acțiunile de dezinsecție, tratamentele împotriva țânțarilor, căpușelor, gândacilor sau păianjenilor având loc în tot orașul și în stațiunea Mamaia. Acestea se desfășoară în condiţii corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului, a sănătăţii şi securităţii populaţiei. Substanţa folosită, Perme Plus, este avizată de Ministerul Sănătăţii și are o acțiune insecticidă rapidă. Substanța este recomandată atât pentru controlul insectelor zburătoare, cât și târâtoare.De asemenea, pentru a proteja copacii și a le favoriza o dezvoltare armonioasă, în această perioadă continuă acțiunile de stropirea împotriva dăunătorilor.Substanța folosită, Kaiso Sorbie, acţionează atât prin contact cât și prin ingestie asupra unui număr mare de insecte dăunătoare, având și acţiune ovicidă. Substanța are o toxicitate redusă pentru arbori și arbuști, pentru om și animale. Tratamentul are acțiune de lungă durată datorită protecției împotriva razelor UV și rezistă la ploaie, cu condiția ca produsul să se usuce înainte de a începe să plouă.