Nu faceți compromisuri când achiziționați componente ale sistemului de frânare!

Având în vedere faptul că siguranța rutieră și a pasagerilor reprezintă pentru producătorul Volkswagen prioritatea principală, reprezentanții Cardinal Motors, dealer autorizat pentru mărcile Volkswagen, Volkswagen Autovehicule comerciale și Audi în Constanța vin cu câteva informații foarte utile legate de sistemul de frânare al autovehiculelor.Sistemul de frânare face parte dintr-un sistem coordonat perfect care are o contribuție decisivă la siguranța autovehiculului. Calitatea și interacțiunea componentelor individuale, cum ar fi plăcuțele de frână, discurile, etrierele, tamburii, furtunurile, servofrână și lichidul de frână, au o importanță considerabilă aici. Prin urmare toate componentele sistemului de frânare trebuie să se armonizeze atât cu autovehiculul respectiv, cât și între ele până la cel mai mic detaliu, astfel încât să poată fi îndeplinite condițiile pentru cea mai înaltă siguranță posibilă pentru toți participanții din trafic.Pe scurt, frânele sunt foarte importante și vrem să ne asigurăm că clienții noștri sunt măcar siguri ce produse sunt în prezent pe piață, comparativ cu piesele originale, și care sunt caracteristicile care diferențiază aceste produse cu care producătorul echipează autovehiculele din grupul Volkswagen.Analizând principalele componente ale sistemului de frânare, putem evidenția faptul că, în cazul discurilor de frână originale, sunt adaptate la puterea motorului, la masa autovehiculului și la viteza maximă, precum și la puntea față și spate. Rezistența la căldură reprezintă un factor decisiv și cu ajutorul conductelor de aer optimizate și a unei suprafețe mai mari, căldura va fi distribuită și disipată mai bine. Compoziția discurilor de frână originale și a aliajului specific cresc rezistența acestora la substanțe chimice cum ar fi sarea pentru deszăpezire, lichidul de frână, combustibilul și alte influențe ale mediului.Plăcuțele de frână originale au o rezistență crescută la presiune ridicată și izolație termică, ținând temperaturile extrem de ridicate generate de presiunea pe discurile de frână departe de cilindrul de frână și previn astfel formarea de bule de vapori în lichidul de frână. Plăcuțele de frână originale asigură un confort optimizat, neexistând zgomote deranjante sau vibrații la nivelul pedalei de frână sau al volanului.Discurile și plăcuțele de frână originale Volkswagen oferă și mai multe avantaje clienților, neexistând vibrații, stabilitate sporită pe drum în momentul frânării, durata de viață crescută comparativ cu alte produse aftermarket, abraziune redusă a materialului de fricțiune, presiune constantă a pedalei de frână după fiecare frânare. Interacțiunea reglată fin dintre discurile și plăcuțele de frână previne pierderea eficacității.De asemenea lichidul de frână original Volkswagen este foarte important pentru întreg sistemul de frânare deoarece el transferă forță pe care o exercită șoferul asupra pedalei sistemului de frânare. Principalele calități ale lichidului de frână sunt rezistența la temperaturi extreme, are o vâscozitate redusă care asigura un timp scurte de acumulare a presiunii, permițând astfel programului electronic de stabilizare(ESP) să reacționeze rapid, în special în situații periculoase, la temperaturi sub zero grade.Specialiștii Cardinal Motors Constanța recomandă doar lichidul de frână original Volkswagen, deoarece nu atacă garniturile, nu apare coroziunea pe conducte și pistoane, nu este compresibil și astfel asigură siguranță în exploatare.Toate componentele originale Volkswagen sunt fabricate la un standard mai ridicat decât alte componente de pe piață, iar la Cardinal Motors Constanța, care are o experiență de peste 30 de ani, reprezentând în România mărcile Audi, Volkswagen și Volkswagen autovehicule comerciale, veți găsi promoții adaptate fiecărui model Volkswagen sau Audi și servicii de calitate oferite de cea mai experimentată echipă din rețeaua grupului VAG în România.