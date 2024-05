Pensionari rămași fără pensii de Paște. Ce spun reprezentanții Poștei Române

Deși autoritățile au anunțat că toți pensionarii își vor primi pensiile înainte de Paște, pe teren au apărut tot felul de probleme.







Plata pensiilor înainte de Paște se împiedică în programul bugetarilor de la Poștă. Unii oameni au aflat că aceștia vor veni abia la mijlocul săptămânii viitoare, relatează Digi 24.







De cealaltă parte, șeful Poștei spune că pensiile care sunt distribuite doar de poștași, nu se pot ridica de la ghișee, ca de obicei. Iar cei care nu le primesc sunt așteptați să facă reclamații.







„M-am informat și eu prin vecini dacă vin pensiile, nu știa nimeni. Am fost la Oficiul 32 de care aparțin. Nu se lucrează la dumnealor până pe 7, începând pe 8 se dau pensiile. Eu am vorbit cu o zi înainte și cu factorița, cu poștărița care vine acasă. Și mi-a spus: „Doamna Vlad, după 8”. Când a zis dl prim-ministru, să zicem că îl cred și eu pe dl prim-ministru, eu mi-am făcut niște... ca fiecare, crezând că primesc pensia. Chiar mă afectează foarte mult, chiar eu am rămas fără bani“, a spus o pensionară.







„În perioada aceasta, noi livrăm pensiile doar la domiciliu și nu în oficiul poștal. Să stea acasă, că îi aduce poștașul pensia. Sunt excepții de genul ăsta, există tot timpul, nu le putem preveni. În cazurile astea de excepție, mergem și intervenim unde se face o reclamație“, a explicat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române.