Poşta Română a început să distribuie cardurile pentru voucherele sociale. Județele în care va fi distribuit primul lot

„Astăzi, Poşta Română îşi pune la dispoziţia oamenilor, aşa cum o face în fiecare zi, cel mai de preţ capital pe care îl are, poştaşii. Colegii mei au început, de la prima oră a dimineţii, să distribuie rapid loturile de carduri pentru voucherele valorice.



Vreau să asigur populaţia că nu trebuie să existe nicio îndoială că nu vom reuşi să ducem această misiune la capăt cu succes, eficient, exact în timpul asumat în acest proiect. Spun asta, pentru că am mare încredere în angajaţii din operaţionalul companiei, care nu sunt la prima experienţă de acest gen.



Să nu uităm că Poşta Română are capacitatea logistică necesară, fiind singura companie care are expertiza de a livra orice trimitere, chiar şi în cel mai îndepărtat colţ al ţării", a declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.







Primul lot de peste 35.000 de carduri electronice va fi livrat în judeţele Ilfov, Brăila, Buzău, Olt şi Galaţi.



Următorul lot, de aproape 300.000 de carduri, va fi livrat de angajaţii poştali săptămâna viitoare, la nivelul întregii ţări. Dintre acestea, aproximativ 55.000 de carduri vor ajunge la beneficiarii din Bucureşti.



Voucherele sociale în valoare de 250 de lei, acordate prin programul "Sprijin pentru România", vor fi distribuite în patru tranşe, o dată la două luni, până la finalul anului.

Poșta Română a anunțat, vineri, că a început să distribuie primele loturi de carduri pe care vor fi virate ajutoarele financiare acordate de Guvern persoanelor cu venituri mici, potrivit Antena3.ro