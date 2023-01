Povești de viață la Castelu, unde sărăcia creează un zid în calea educării copiilor. Reality Check încearcă să-l ”dărâme”

Când intri într-un sat într-o zi oarecare a săptămânii pe la ora 9 -10 dimineața și vezi mulți copii pe ulițe, poți să fii sigur că acolo oamenii se luptă cu sărăcia. Copiii ar trebui să fie la școală sau la grădiniță, dar nu sunt pentru că nici părinții lor nu au fost; pentru că nici ei nu au avut tot ce le trebuia pentru școală: pantofi și haine cu care să nu le fie rușine să intre în clasă, ceva de mâncare în ghiozdan, caiete și rechizite, luxul de a nu lăsa pe nimeni și nimic să le ia dreptul la educație pe care legea îl oferă fiecăruia dintre noi.Asociația Reality Check a început să lucreze în Castelu în 2017, tocmai pentru că prea mulți copii nu mergeau la școală și la grădiniță. Câțiva dintre membrii asociației cunoșteau deja comunitatea și știau că mai fuseseră făcute eforturi de a îmbunătăți lucrurile. Ce a propus nou Reality Check din 2021 a fost o abordare integrată a efectelor sărăciei prin servicii sociale, programe de sănătate și dezvoltare comunitară, toate fiind construite în jurul educației copiilor.Într-o comunitate dinamică, în care oamenii merg să muncească în funcție de sezon acolo unde este nevoie de forță de muncă necalificată și, de cele mai multe ori, plătită la negru, obținerea unor simple informații sau documente necesare pentru înscrierea la școală poate dura foarte mult. În același timp, copiii mai sunt lăsați în grija unor rude cât timp părinții sunt plecați, iar clarificarea situației pentru fiecare copil în parte necesită eforturi susținute.În urma recensământului inițiat de Reality Check în primăvara anului 2022 la Castelu, în zonele defavorizate ale satului, echipa asociației, împreună cu angajații primăriei și ai școlii au înscris la clasa pregătitoare 102 copii cu vârste cuprinse între 6 și aproape 10 ani. S-au format astfel șase clase - cu patru mai mult decât în anii anteriori!La grădiniță s-a format o grupa nouă de copii în urma campaniei de recrutare - o grupă mixtă cu copii între 3 și 6 ani.Pe parcursul înscrierilor au fost foarte multe probleme: unii copii nu aveau certificat de naștere și CNP, de care e nevoie pentru înscriere; unii părinți au fost reticenți să își trimită copiii la școală sau la grădiniță (mai ales cei care au fost și ei privați de educație, la rândul lor), iar încrederea generală în reușita acestui demers era și ea scăzută (în asemenea comunități există o preocupare legitimă în a nu înființa clase noi atâta timp cât experiența anilor anteriori a arătat că frecvența copiilor din familii foarte sărace este redusă). În plus, comunicarea cu oamenii din partea săracă a satului, care vorbesc un dialect al limbii turce, este greoaie și poate duce la multe neînțelegeri, de ambele părți.„Prezența permanentă în teren a echipei care a ajutat la înscrieri, formată din reprezentanți ai Reality Check, ai școlii și ai primăriei Castelu, a contribuit la succesul campaniei de înscriere. Dar, în spate, a fost vorba și de un efort susținut și continuu de a rezolva problemele care stăteau în calea înscrierii copiilor dezavantajați la școală. Erau mulți copii care, de exemplu, nu aveau certificate de naștere sau care aveau probleme de sănătate. Erau mulți părinți pur și simplu depășiți de procesul birocratic pentru că nu știu să scrie și să citească sau care nu înțelegeau că înscrierea copilului la școală este obligatorie. Conform modelului de lucru implementat prin proiectul Împreună pentru o viață mai bună în Castelu, cele mai dificile cazuri le-am discutat în întâlnirile regulate ale Echipei Locale Integrate și am întocmit un plan de acțiune pentru familiile respective pentru a identifica soluții împreună. După înscriere rămâne provocarea de a-i aduce pe copii în fiecare zi la școală. Aici intervine rolul extrem de important pe care îl au profesorii în crearea unui mediu de învățare către care copiii să vină cu plăcere. Mediatorii școlari au și ei un rol cheie în crearea unei punți între părinți și școală. Aceștia trebuie să fie permanent în legătură cu comunitatea, să semnaleze și să contribuie la rezolvarea problemelor care conduc la absenteismul copiilor. Un lucru foarte bun este că, începând cu acest an școlar, Castelu are un al doilea mediator școlar, deci o șansă în plus de a avea din ce în ce mai puțini copii care nu sunt înscriși, care nu frecventează sau abandonează”, declară Nadia Gavrilă, Președintă Reality CheckRecensământul a fost un efort comun, dar a meritat pe deplin, iar soluțiile identificate împreună cu școala, Inspectoratul Școlar Județean și Ministerul Educației au ajutat foarte mult - școala a angajat mai mulți profesori, inclusiv 3 prin programul Teach for Romania, iar Ministerul Educației a aprobat formarea unor clase mai mici, pentru ca profesorii să poată lucra mai ușor cu copii cu un decalaj educațional mare și care nu vorbesc aproape deloc limba română. 70% dintre copiii înscriși s-au integrat bine și vin constant la școală, după estimările Reality Check. Pentru integrarea copiilor trebuie făcute eforturi în mod constant, iar un rol uriaș îl are modul în care profesorii se apropie de copii și încearcă, mai întâi de toate, să îi facă să se simtă bineveniți la școală.„Am avut copii care au venit îmbrăcați cu aceleași haine trei luni la rând în fiecare zi. M-am bucurat enorm că s-au simțit în largul lor și că au venit cu drag. Pentru mine e foarte important să creez un spațiu la clasă în care copiiii să vină cu plăcere și fără să se simtă judecați în vreun fel. Starea lor de bine este esențială în actul de învățare. Sunt copii din familii care se luptă din greu cu sărăcia; știu asta pentru că i-am vizitat acasă pe fiecare dintre ei și am stat de vorbă cu părinții. La Castelu e și o problemă de comunicare, pentru că oamenii din zona săracă a satului vorbesc un dialect al limbii turce și nu prea înțeleg românește. Nu e ușor, dar ne descurcăm. Cel care știe un pic mai bine românește traduce pentru cel care nu înțelege deloc și așa reușim să comunicăm până la urmă. Dar indiferent de limba vorbită, părinții, mulți dintre ei privați de dreptul la educație, percep imediat dacă sunt tratați cu respect și dacă există un interes autentic pentru binele copiilor lor. Sunt, desigur, și părinți care nu conștientizează cât de importantă este școala pentru viitorul copiilor și în astfel de cazuri efortul este mult mai mare din partea mea, din partea școlii. Dar dacă mă uit la clasa mea și la toți copiii pe care i-am înscris mergând acasă la ei și păstrând legătura cu părinții, știu sigur că merită efortul și că nu trebuie să ne lăsăm copiii în urmă. Copiii înfloresc când li se oferă șansa să o facă”, declară Cristina Dan, profesor Teach for Romania la clasa pregătitoare și coordonator local Reality CheckDaniel* ar fi trebuit să meargă la școală deja de trei ani. Nu a mers. Nu se poate spune exact de ce. Când este întrebată, mama lui povestește că a încercat, dar că i s-a spus că nu mai sunt locuri. Daniel mai are șase frați, dintre care patru mai mici decât el, doi fiind încă bebeluși. Mama nu vorbește deloc românește, așa că la toate interacțiunile cu ea a fost nevoie de cineva care să traducă. Odată depășită problema de comunicare, lucrurile au mers foarte bine. Mama a înscris trei copii cu ajutorul Reality Check: pe Daniel și pe sora lui mai mică la școală, iar pe fratele lor mai mic, la grădiniță. Toți vin în fiecare zi, iar profesoara lui Daniel spune despre el că este un copil foarte responsabil, care imediat ce termină ce are el de făcut îi ajută și pe ceilalți copii.Daniel a beneficiat de proiectul Împreună pentru o viață mai bună în Castelu, adică a fost înscris la clubul de fotbal, a avut ocazia să meargă în tabăra de educație prin aventură Viața și să se pregătească pentru începerea școlii în cadrul sesiunilor de bootcamp de dezvoltare personală și alfabetizare rapidă.Ahmet* i-a crescut singur pe cei trei copii. După nașterea mezinului, Samir*, mama și-a întemeiat o nouă familie în alt sat.În certificatul de naștere al lui Samir, numele tatălui nu apare, așa că Ahmet nu își putea înscrie copilul la școală. Consiliat de Reality Check, tatăl a depus o declarație prin care informa școala că se află în proces de recunoaștere parentală și astfel a avut dreptul să îl înscrie pe Samir la clasa pregătitoare. Acum este foarte mândru că fiul lui este primul din familie care merge la școală. Reality Check i-a oferit haine și rechizite, iar înainte de a începe anul școlar i-a oferit șansa de a participa la bootcamp-ul de alfabetizare rapidă și dezvoltare personală pe care Fundația Noi Orizonturi l-a organizat la Castelu.Samir vine în fiecare zi la ore, însoțit de fratele lui mai mare care nu poate rămâne și el la școală pentru că nu are certificat de naștere. El s-a născut pe câmp, iar obținerea certificatului este foarte dificilă. Echipa Locală Integrată lucrează la soluționarea situației, iar când se va obține certificatul de naștere, fratele lui Samir va fi înscris în programul A doua șansă.Dacă un copil nu este înscris până la 10 ani la școală, nu mai poate fi înscris în învățământul de masă, ci în programul A doua șansă, acolo unde el există. Acest lucru înseamnă că singura lui posibilitate de a termina câteva clase este prin programul A doua șansă, pe care mulți copii nu îl frecventează, din diferite motive.2 adulți și 6 copii locuiesc într-o încăpere de 9 metri pătrați. Cele 3 fete mai mari au deja copiii lor și nu mai locuiesc cu părinții.Până la intervenția Echipei Locale Integrate, constitută de Reality Check, toți cei 6 copii își însoțeau părinții la colectat fier vechi în Constanța. Acum, doi dintre ei merg la școală și unul la grădiniță. Pe lângă ajutorul cu înscrierea, a fost nevoie de un sprijin consistent cu haine, rechizite și tratament pentru pediculoză. Ambii copii care au început școala au participat la bootcamp-ul de alfabetizare rapidă și dezvoltare personală din cadrul proiectului coordonat de Reality Check.În același timp, două dintre fete au fost înscrise la clubul de volei și cea mai mare dintre ele a participat și la cursul de igienă personală.Această familie beneficiază acum de Alocație pentru Susținerea Familiei (peste 400 de lei) pentru că își trimite copiii la școală. Copiii au șansa să beneficieze și de bursă de ajutor social de câte 200 de lei minimum fiecare. Frecventarea grădiniței de către cel mai mic dintre copii este stimulată cu tichete sociale lunare în valoare de 105,1 lei. Toate aceste stimulente educaționale sunt condiționate de prezența copiilor la școală, respectiv la grădiniță.Trei dintre frații mai mari au fost și ei în trecut înscriși la școală de părinți, dar au abandonat. Echipa Locală Integrată va încerca înscrierea lor în programul A doua șansă.Aceste exemple ne arată cât de important este ca procesul de educație propriu-zis să fie sprijinit în mod constant de ajutarea familiilor să-și rezolve treptat din problemele sociale grave cu care se confruntă.*numele au fost schimbate pentru protejarea identității.Puteți susține activitatea Reality Check fără să vă coste nimic prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Mai multe informații puteți găsi AICI . Mulțumim!