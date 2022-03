Proiectul pentru alinarea durerii copiilor de navigatori ar putea fi inclus în Strategia de Sănătate a Constanței

Pe de o parte, în prezent există, pentru prima dată, o statistică privind numărul de copii de navigatori din unitățile școlare din județul Constanța. Astfel, potrivit centralizării realizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, pe baza informațiilor transmise de părinți, sunt 3.144 de copii cu părinți navigatori: 1.100 de copii înscriși în învățământul preșcolar și primar, 1.480 de copii înscriși în învățământul gimnazial, 564 de copii înscriși în învățământul liceal și profesional. Pe de altă parte, dacă inițial se estima ca la activitățile propuse în cadrul proiectului (antrenamente de fotbal, sesiuni de consiliere psihologică, antrenamente părinte – copil, meciuri de fotbal cu copiii din cartierul social Henri Coandă) să participe 50 de copii, pe parcursul celor patru luni au fost mult mai mulți beneficiari, născuți între anii 2010 – 2016: 68 de beneficiari au participat la activitățile propuse, 49 de beneficiari au participat la sesiunile de antrenamente la fotbal în cele 102 ore alocate, 49 de beneficiari au participat la sesiunile de consiliere psihologică în cele 59 de ore alocate, 17 beneficiari au participat alături de părinții lor la cele 6 sesiuni de antrenament părinte-copil, 25 de beneficiari au participat alături de 40 de copii din cartierul Henri Coandă, la cele trei meciuri caritabile etc.



Planuri pentru a include proiectul în Strategia de Sănătate a municipiului Constanța





Proiectul s-a încheiat pe 28 februarie, dar activitățile derulate în cadrul acestuia continuă. „Chiar zilele acestea urmează să aibă loc un nou meci de fotbal cu copiii din cartierul social Henri Coandă. De asemenea, părinții și-au manifestat interesul să continue să aducă copiii la ședințele de consiliere psihologică, dar și la antrenamentele de fotbal. De asemenea, având în vedere că avem o statistică privind numărul de copii cu părinți navigatori, dar și faptul că este evident că este nevoie de activități pentru dezvoltarea armonioasă a acestor copii, am purtat discuții cu reprezentanții Primăriei Constanța, ai Direcției Generale de Asistență Socială Constanța și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru a include acest proiect în Strategia de sănătate a municipiului Constanța, pentru perioada 2022 – 2031”, a afirmat, pentru „Cuget Liber”, comandantul Marius Țuțuianu, președintele Asociației Comandanților de Navă din România.



„Copilul nu a mai plâns la plecarea tatălui în voiaj”





Cât privește beneficiile asupra celor mici, mărturiile părinților sunt grăitoare. „A fost pentru prima dată când copilul nu a mai plâns la plecarea tatălui în voiaj. Noi vom continua să mergem la şedinţele de consiliere la psiholog. De asemenea, copilul este entuziasmat de antrenamentele de fotbal. A fost benefic din toate punctele de vedere pentru copii, în această perioadă dificilă”, a transmis o mămică. „Fiul meu a învățat să împărtăşească emoțiile și frustrările și chiar dacă proiectul s-a încheiat, vom continua să mergem la consilierea psihologică o dată pe săptămână”, a mai afirmat o altă soție de navigator.





Reamintim că, la momentul lansării proiectului, un timonier a transmis că micuții cu părinți plecați în voiaj au nevoie de astfel de activități pentru a le fi alinată durerea. „Sunt timonier pe nave tancuri, sunt în voiaj acum și citesc știrile când pot. Am văzut un articol postat de Cuget Liber legat de copiii navigatorilor precum că s-ar face un proiect pentru a alina durerea copiilor navigatorilor. Eu am trei copii, un băiat de 14 ani, o fetiță de 7 ani și o fetiță de 3 anișori și jumătate. Într-adevăr, având această meserie și plecând mereu de 14 ani, imediat după ce am avut primul copil și până în prezent, am fost mereu întrebat de fata cea mare: «Dar de ce trebuie să pleci mereu, mereu la vapor?». Iar cea mică mi-a spus, după ce am venit acasă din voiajul anterior: «Tati, să nu mai pleci la vapor niciodată!». Credeți-mă, nu știam cum să fac să nu mă arăt că îmi venea să plâng. Acum plâng când vă scriu acest mesaj, că mi-e greu gândindu-mă mereu la ei, că nu pot fi lângă ei mereu. Mă bucur pentru acest proiect și sper să-i ajute și pe copiii mei să sufere mai puțin, numai soția știe cât au plâns ei după ce plecam în voiaje”, a scris bărbatul.





În luna octombrie 2021, Asociația Comandanților de Navă din România a lansat proiectul Seamen´s Kids, finanțat prin programul „În stare de bine” și implementat prin Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea fizică și emoțională a copiilor cu părinți navigatori din județul Constanța. Inițial, proiectul a fost primit cu reticență, mai ales că, pentru a putea fi accesate fonduri, era nevoie de o statistică a numărului de copii de navigatori din unitățile de învățământ din județul Constanța. Pe parcurs, însă, s-a dovedit că proiectul și-a atins scopul.