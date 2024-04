Radar meteorologic ultraperformant la Medgidia. "Ne va ajuta să facem avertizări now-casting mult mai bune"

„Noul radar meteorologic ne ajută să facem avertizări now-casting mult mai bune. Acesta s-a realizat în cadrul unui proiect de aproape 50 de milioane de euro, în care am avut şapte obiective şi am schimbat 80 de staţii meteo în ţară, reţeaua de detecţie de fulgere, şapte radare în ţară, printre care şi Medgidia etc. Noi, cu radarul de la Medgidia, care are o rază de acţiune de aproximativ 200 de kilometri, putem face avertizările şi pentru Marea Neagră, dar şi pentru zona de Tulcea. În plus, vedem chiar şi Bucureştiul, iar dacă se întâmplă să pice staţia din Băneasa, ei se pot folosi de radarul nostru şi invers. Cele şapte radare sunt integrate într-un program şi avem tot timpul o imagine clară cu ce se întâmplă în întreaga ţară, vânt puternic, cantitate de precipitaţii importante”, a declarat Marius Coţofan, pentru „Cuget Liber”.





Radarele la care facem referire vor funcționa 24 de ore din 24, pentru a furniza date legate de detecția și monitorizarea structurilor noroase generatoare de precipitații abundente și fenomenelor meteorologice severe asociate. Totodată, investiția include dezvoltarea și implementarea unui sistem centralizat de colectare, prelucrare și diseminare a datelor radar, achiziția și instalarea generatoarelor de rezervă pentru asigurarea energiei electrice.





Sistemele, aşa cum este şi cel de la Medgidia, vor permite supravegherea meteorologică completă a unei zone geografice circulare în jurul poziției/amplasamentelor radar. De asemenea, aparatele, care dispun de tehnologia dual-polarimetrică, vor permite o mai bună detecție și monitorizare a structurilor noroase generatoare de precipitații abundente, precum și a prognozei fenomenelor meteorologice (ploi, căderi de grindină, intensificări puternice ale vântului) asociate furtunilor convective. Totodată, datele radar dual-polarimetrice contribuie la diminuarea timpului de avertizare pentru situațiile periculoase generate de fenomenele convective severe. Pe scurt, instalarea lor va contribui semnificativ la creșterea performanțelor procedurilor operative de elaborare a avertizărilor și prognozelor pentru viituri rapide din România. În plus, modernizarea acestor sisteme va asigura îmbunătățirea activităților operaționale de prognoză și avertizare a fenomenelor meteorologice de vreme severă şi nu numai.





Potrivit directorului Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, Marius Coţofan, lucrările de construcţie a noului radar de la staţia meterorologică Medgidia au fost finalizate, iar marţi, 9 aprilie, începând cu ora 12:00, va avea loc punerea în funcţiune a echipamentelor. Stația a fost realizată în cadrul contractului „Modernizarea reţelei de radare meteorologice, care include şapte radare meteorologice Doppler, dual-polarimetrice, în bandă S“, finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Investiția se referă la achiziția unor sisteme cu dublă polarizare, incluzând dezvoltarea și implementarea unui sistem centralizat de colectare, prelucrare și diseminare a datelor radar, achiziția și instalarea generatoarelor de rezervă pentru asigurarea energiei electrice. Acestea vor fi instalate pe şapte turnuri noi, pe terenurile aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) din: București-Băneasa, Medgidia, Bârnova, Bobohalma-Târnăveni, Craiova-Cârcea, Oradea-Dealul Vântului, Timișoara.