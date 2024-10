Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,14 milioane euro

Joi, 24 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Toamnei de duminica, 20 octombrie, Loteria Romana a acordat 23.800 de castiguri in valoare totala de peste 2,25 milioane de lei.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 40,50 milioane de lei (peste 8,14 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,75 milioane de lei (peste 2,16 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,16 milioane de lei (peste 435.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 205.400 de lei (peste 41.300 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 465.700 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 21.700 de lei.NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!La tragerea Loto 6/49 de duminica, 20 octombrie, la categoria a II-a, s-au inregistrat patru castiguri a cate 125.216,48 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Pitesti, la o statie de plata SelfPay, iar celelalte doua, online, pe platforma Loteriei Romane bilete.loto.ro.La tragerea Noroc Plus de duminica, 20 octombrie, la categoria I s-au inregistrat doua castiguri a cate 60.415,04 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online pe amparcat.ro si pe joaca.loto.ro.