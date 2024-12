Rețeta atractivității în preajma sărbătorilor a proiectelor mixte IULIUS

Decembrie este momentul în care orașele prind viață, iluminând străzile și spațiile publice cu mii de beculețe, decoruri spectaculoase și evenimente care aduc comunitățile împreună. Este luna în care oamenii caută mai mult decât cadouri, caută momente autentice alături de cei dragi, experiențe care să le umple sufletele de bucurie și locuri care să ofere magie la fiecare pas. În marile orașe din România, proiectele mixed-use dezvoltate de compania IULIUS și-au îmbrăcat hainele festive, devenind epicentre ale distracției, relaxării și tradițiilor reinventate pentru sezonul sărbătorilor.În Iași și Timișoara, proiectele mixed-use ale companiei IULIUS reușesc să aducă laolaltă tot ceea ce face ca sărbătorile de iarnă să fie speciale: decoruri de poveste, târguri de Crăciun, activități interactive pentru copii și adulți, dar și experiențe unice care surprind esența acestui sezon festiv. În aceste locuri, o simplă ieșire devine o incursiune într-o poveste de Crăciun, unde atmosfera de sărbătoare este prezentă la fiecare colț.Destinații de vis pentru sărbătoriDezvoltările mixed-use din Iași și Timișoara impresionează an de an prin creativitatea și diversitatea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă. La Iași, Grădina Palas a devenit un punct de atracție și pentru că, în premieră regională, găzduiește „The Glowing Garden”. Este o expoziție spectaculoasă ce recreează tradiţionalele felinare chinezești de Anul Nou, care transformă spațiul într-un safari luminos, cu peste 170 de instalații sub forma unor animale exotice, personaje din povești și peisaje fantastice. Moș Crăciun, într-o ipostază cu totul specială – cea de acrobat – a deschis sezonul festiv, traversând atriumul mallului pe o chingă suspendată la 15 metri înălțime, spre încântarea miilor de spectatori.De ce sunt proiectele mixte atât de atractive? Pentru că îmbină utilul cu plăcutul, oferind atât servicii și magazine de care ai nevoie, cât și experiențe și evenimente variate, pentru toate preferințele în materie de distracție și timp liber. Spre exemplu, tot la Palas Iași, în parc, se desfășoară un târg de Crăciun, unde vizitatorii găsesc delicii de sezon, dar și obiecte decorative unicate.În celălalt capăt al țării, la Timișoara, Iulius Town surprinde vizitatorii printr-un decor feeric, în care bradul central, înalt de 15 metri, este înconjurat de trei camere tematice: „Camera Cadourilor”, „Camera Ținutului Înghețat” și „Camera de Turtă Dulce”. Farmecul sărbătorilor este amplificat de instalațiile speciale, care recreează ninsoarea într-un cadru indoor, dar și de activitățile interactive, de la ateliere de creație și piese de teatru, până la concerte de colinde și spectacole de Crăciun. Pentru că Iulius deține proiecte mixte, cu o sinergie de funcțiuni care au reușit să reunească comunități în jurul lor, paleta experiențelor pe care le propune publicului este într-un echilibru între tradițiile de sărbători și acțiuni altfel. Este și cazul MINA Pop-Up, expoziţia itinerantă a muzeului imersiv al noilor arte, MINA, deschisă până pe 12 ianuarie. Vizitatorii pot alege din patru spectacole imersive, „Van Gogh”, cu peste 80 de opere create de celebrul pictor, „Cosmos – Descoperim tainele universului”, o incursiune captivantă şi educativă, „Casele cu ochi închişi – univers ilustrat de KSELE”, o călătorie vizuală captivantă printr-un univers fantastic şi „Gustav Klimt – The Immersive Show", cu 60 dintre lucrările pictorului simbolist. Cum Crăciunul este atât de aproape, este accesibil și un show imersiv dedicat în special copiilor, care le arată „Magia Sărbătorilor de Iarnă”.Crăciunul, pentru toate vârsteleFiecare proiect de regenerare urbană al companiei IULIUS este conceput pentru a oferi o experiență completă, care îmbină plăcerea shoppingului, jobul și serviciile necesare zilnic cu relaxarea și distracția. Pe lângă atracțiile vizuale, vizitatorii au acces la restaurante și cafenele care propun meniuri tematice de sezon și concerte în fiecare zi, spații de relaxare și contexte de socializare, dar și oportunități de mișcare în aer liber.Patinoarele din Iași și Timișoara, amplasate în inima ansamblurilor, în aer liber, devin puncte de întâlnire pentru prieteni și familii, oferind momente de bucurie indiferent de vârstă. În plus, atelierele pentru copii, concertele și spectacolele de teatru îmbogățesc vizita în proiecte și răspund nevoii de conectare și divertisment a întregii comunități.Așadar, într-un proiect mixt, atracțiile sunt numeroase și disponibile în același loc: branduri și servicii care ușurează viața, restaurante și cafenele, cinematografe, expoziții imersive, instalații de lumină, decor interactiv, concerte simfonice, festivaluri de datini, spectacole artistice, târguri de Crăciun, patinoare în aer liber și grădini în care plimbările sunt acompaniate de mii de luminițe.Un astfel de proiect va realiza IULIUS și la Constanța, pe terenul fostei platforme a companiei Oil Terminal. O destinație care să atragă locuitori și turiști deopotrivă, nu doar în sezonul estival, ci și în cel al sărbătorilor de iarnă. Bazată tot pe un concept mixt, investiția IULIUS anunțată la Constanța, estimată la 800 de milioane de euro și desfășurată pe 38 de hectare, va integra spații verzi, o zonă generoasă de retail, o grădină botanică, clădiri moderne de birouri, locuri de relaxare și facilități dedicate evenimentelor culturale și sociale.