România, în topul țărilor UE cu cea mai mare creștere a speranței de viață

Europenii trăiesc din ce în ce mai mult. Au ajuns, în medie, la 81,4 ani, arată datele pentru anul 2023. Este cel mai înalt nivel înregistrat vreodată, potrivit cifrelor Eurostat. România nu stă rău în acest clasament, e chiar în primele cinci țări ale Uniunii Europene. Însă, rămânem țara cu cel mai mare număr de copii sub un an care își pierd viața.Europenii au ajuns la o speranță de viață de 81,4 ani, odată cu îmbunătățirea condițiilor în care trăiesc.În 2023, durata estimată la naștere a crescut cu 0,9 ani față de 2022. În pandemie, acest indicator a scăzut din cauza numeroaselor decese. Însă, speranța de viață din 2023 este mai mare decât în orice alt an de când se fac măsurătorile.Creșteri au fost în 16 din cele 27 de state ale UE, inclusiv în România. Dacă în 1990 speranța de viață la noi în țară era de 69,9 ani, în 2023 s-a ajuns la 76,4 ani. Femeile trăiesc cu cinci ani mai mult decât bărbații.Speranța de viață în România: anul 1990 - 69,9 ani; anul 2000 - 71,2 ani; anul 2010 - 73,7 ani; anul 2019 - 75,6 ani; anul 2020 - 74,2 ani; anul 2021 - 72,8 ani; anul 2022 - 75,1 ani; anul 2023 - 76,4 ani.Cele mai mari creșteri anuale ale speranței de viață au fost în Lituania, Bulgaria și România. Unul dintre motive este scăderea mortalității infantile.O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dotarea și modernizarea spitalelor, prin supraspecializarea mai multor medici de neonatologie, dar și prin programe pentru viitoarele mame. Iar lucrurile se îmbunătățesc, având în vedere că în urmă cu 15 ani, rata mortalității infantile era aproape dublă.