Premieră europeană în educația de securitate cibernetică maritimă

Reprezentanții Universității Maritime din Constanța (UMC), prin Centrul de Excelență pentru Securitate Cibernetică Maritimă (MARCYSCOE), anunță că organizează, în premieră europeană, cursul „Advanced Cyber Range Training for Maritime Cyber Resilience” (ESDC - 24-25/PILOT/18), desfășurat sub egida European Security and Defence College (ESDC). Evenimentul va avea loc în perioada 25-28 martie 2025, la sediul Baza Nautică a UMC.







Această inițiativă marchează primul program pilot european dedicat instruirii avansate în domeniul rezilienței cibernetice maritime, reunind oficiali civili și militari din statele membre ale Uniunii Europene, implicați în securitatea cibernetică.







Cursul este conceput în conformitate cu Strategia Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, punând accent pe utilizarea tehnologiilor avansate pentru consolidarea apărării cibernetice în sectorul maritim.







Obiectivele și beneficiile programului:







Dezvoltarea expertizei strategice – Înțelegerea provocărilor actuale din securitatea cibernetică maritimă și aplicarea principiilor rezilienței cibernetice.

Instruire practică avansată – Exerciții interactive pe platforme cyber range pentru modelarea atacurilor, gestionarea incidentelor și testarea tacticilor defensive.

Explorarea tehnologiilor emergente – Utilizarea Inteligenței Artificiale (AI), Internet of Things (IoT) și criptografiei quantum-safe în securitatea cibernetică maritimă.

Colaborare intersectorială – Simulări complexe de gestionare a crizelor cibernetice și promovarea parteneriatelor public-private pentru întărirea rezilienței digitale.







Prin acest proiect, UMC consolidează poziția României ca hub regional în domeniul securității cibernetice maritime, facilitând schimbul de cunoștințe și dezvoltarea de soluții inovatoare prin parteneriate cu industria, agenții guvernamentale și organizații internaționale.