40 de studenți ai UMC au urcat la bordul celei mai noi nave construite în Șantierul Naval Constanța

Parteneriatul dintre Universitatea Maritimă și Șantierul Naval Constanța, respectiv Histria Shipmanagement, s-a concretizat, zilele acestea, într-o vizită a 40 studenți de la specializarea Navigație și transport maritim și fluvial la bordul celei mai noi nave românești - „Histria Narvi”.„Activitatea are scop educativ. Studenții au beneficiat de asistența și consilierea angajaților SNC, iar rezultatul a fost îmbunătățirea viziunii de ansamblu asupra profesiilor din domeniul maritim, îmbogățirea experiențelor practice și asimilarea mai facilă a cunoștințelor teoretice predate la Universitatea Maritimă din Constanța. Mulțumim pentru colaborare reprezentanților SNC și Histria Shipmanagement, care au făcut posibilă vizita”, au transmis reprezentanții UMC.Reamintim că „Histria Narvi” este cel de-al patrulea tanc petrolier şi chimic din noua serie, proiectul cu numărul 592 finalizat de navaliștii constănțeni, care și-a primit botezul la începutul lunii octombrie. „Este o navă lider în segmentul ei de piaţă, graţie caracteristicilor tehnice şi comerciale pe care le are, şi mă refer la faptul că are un consum redus de combustibil, un grad de automatizare foarte ridicat, ceea ce îi permite operarea cu un număr redus de personal. De asemenea, are un raport între capacitatea de încărcare şi pescaj foarte bun, astfel încât poate să încarce un volum mai mare de mărfuri decât alte nave din segmentul ei, la acelaşi pescaj”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al Şantierului Naval Constanţa, Radu Rusen.