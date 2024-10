Histria Narvi a primit botezul. Şampania s-a spart, noroc şi voiaje bune pe mările lumii!

La eveniment, au participat personalităţi din mediile politic, economic, militar etc., de la nivel central şi local, dar şi aproximativ 100 de invitaţi din străinătate, reprezentanţi ai băncilor partenere finanţatoare, societăţilor de certificare, de asigurare etc. Deşi era aşteptat, premierul Marcel Ciolacu nu a mai putut ajunge la Constanţa, dar a fost reprezentat de consilierul de stat Andrei Ion Ungar.



Bineînţeles, pe cheu s-au aflat şi muncitorii, echipa condusă de directorul general al SNC, Radu Rusen, aceşti „truditori ai pământului” din mâinile cărora s-a născut tancul petrolier.



Un potenţial uriaş



În cuvântul de deschidere, Gheorghe Bosînceanu, preşedintele grupului de firme Histria, a mulţumit tuturor invitaţilor, din ţară şi din străinătate, pentru prezenţa la eveniment, şi a subliniat efortul depus de echipele de muncitori pentru realizarea acestui proiect, o tradiţie în Şantierul Naval Constanţa.



„Este o mare bucurie să mă adresez dumneavoastră cu ocazia botezului acestei nave, cea mai performantă în clasa sa. Prezenţa celor peste 80 de oaspeţi din străinătate, din diverse domenii, dovedesc interesul şi încrederea acordate acestui şantier.



Premierul Marcel Ciolacu a vizitat personal şantierul în luna februarie, iar astăzi (n.r. - ieri) este reprezentat de consilierul Andrei Ion Ungar. Acesta este un semn al interesului pentru industria navală.



În cei 132 de activitate, cinci generaţii de navalişti au construit aici 400 de vapoare. Botezăm acum Histria Narvi, privim cu încredere şi spre viitor, mai avem patru nave de construit în acest proiect”, a declarat preşedintele Gheorghe Bosînceanu.



Mesaje de felicitare au mai rostit Bogdan Neacşu, CEO CEC Bank, reprezentanţi ai băncilor finanţatoare, parteneri din străinătate, reprezentanţi ai ABN AMRO Bank.



„Un drum greu, însă echipa Şantierului Naval Constanţa a demonstrat profesionalism. Doresc să felicit compania proprietară, pe dl. Bosînceanu, echipa şantierului, condusă de directorul general Radu Rusen, care a ridicat această industrie a României, industria navală, la un rang înalt”, a spus Bogdan Neacşu.





„Sunt mândru să pot transmite mesajul premierului, echipele de navalişti au arătat ce potenţial uriaş are România. Un proiect finanţat de o bancă românească, acesta este un alt motiv de mândrie. Proiectul de reindustrializare a României dă deja roade. SNC este la a patra navă din această clasă, arată câtă încredere au partenerii din străinătate în şantier. Este o mândrie pentru fiecare român”, a declarat, la rândul său, Andrei Ion Ungar, consilier de stat, cancelaria prim-ministrului.



După ce IPS Teodosie a oficiat serviciul religios, rugându-l pe bunul Dumnezeu să aibă grijă de echipaj şi de navă pe mările lumii şi să-i aducă cu bine de fiecare dată la ţărm, naşa navei, Daniela Marinescu, director general Histria Shipmanagement, a lansat tradiţionala şampanie, care s-a spart de bordul lui Narvi. Un semn bun, aducător de noroc şi voiaje bune! Alături de Daniela Marinescu, pe podiumul de lansare au mai urcat Gheorghe Bosînceanu, dar şi cele două nepoţele ale armatorului, Ana Sophia şi Eva Rose Bosînceanu.

Echipaj românesc, Filip Vlad - comandantHistria Narvi, proiect 592, este a patra din noua serie EcoMaxMR1 de nave tanc de produse petroliere şi chimice de 40.000 tdw şi a 25-a de la privatizare.„Este o navă lider în segmentul ei de piaţă, graţie caracteristicilor tehnice şi comerciale pe care le are, şi mă refer la faptul că are un consum redus de combustibil, un grad de automatizare foarte ridicat, ceea ce îi permite operarea cu un număr redus de personal. De asemenea, are un raport între capacitatea de încărcare şi pescaj foarte bun, astfel încât poate să încarce un volum mai mare de mărfuri decât alte nave din segmentul ei, la acelaşi pescaj”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Şantierului Naval Constanţa, Radu Rusen.Histria Narvi are lungimea de 180 m, lăţimea de 32,26 m şi un pescaj de aproximativ 12 m. Nava are formele corpului optimizate, iar motorul principal eficient, elicea de propulsie şi cârma permiţând reducerea consumului de combustibil cu circa 30% comparativ cu seria anterioară.Cel mai probabil, la sfârşitul lunii noiembrie, nava va pleca în primul voiaj. Echipajul este sută la sută românesc, comandant fiind Filip Vlad.Mari dezechilibre pe piaţa munciiDeşi industria navală are o importanţă foarte mare pentru economia naţională, problemele din domeniu nu lipsesc, iar una esenţială are legătură cu fiscalitatea excesivă, lucru subliniat şi cu această ocazie de preşedintele Gheorghe Bosînceanu. Sunt în piaţa muncii mari dezechilibre, care ar trebui corectate cât mai curând!„Angajaţii şantierelor navale, constructorii de nave plătesc 44% impozite pe salariu, în timp ce angajaţii din construcţii civile plătesc doar 20,5%. Se creează astfel un mare dezechilibru, iar forţa de muncă, bineînţeles, caută să migreze, de la naval la civil.Noi nu am pus problema că vrem aceleaşi drepturi, dar trebuie să se termine odată cu aceste facilităţi fiscale care unora le sunt acordate, iar altora nu, şi astfel piaţa muncii se dezechilibrează. Înţeleg că într-un an, doi, cinci, se vor anula, în urma acordurilor cu Comisia, dar e drum lung până acolo.Nu este corect, nu a fost corect să se dea acele facilităţi unei categorii de muncitori care activează într-un anumit segment al construcţiilor. Dar, mergem înainte! Remarcaţi prezenţa muncitorilor, o treime dintre ei sunt din Asia, sunt departe de casă, de familii, noi angajatorii facem eforturi să le oferim toate condiţiile.Aşteptăm să se închidă dezechilibrele, inclusiv cele de pe piaţa externă, referitoare la condiţiile în care activează şantierele navale din Uniunea Europeană. Dacă sunt reguli, acestea trebuie să fie aceleaşi pentru toţi, fie că sunt bune, fie că sunt rele”, a spus preşedintele grupului de firme Histria.