La sfârşitul săptămânii a avut loc un eveniment extrem de important în incinta Şantierului Naval Constanţa. Universitatea Maritimă Constanţa, prin Liga Studenţilor, în parteneriat cu Histria Shipmanagement şi cu Şantierul Naval Constanţa au organizat pentru a doua oară în oraşul de la malul mării o tabără de vară pentru elevi.











Astfel, sâmbătă, în SNC, au ajuns 46 de elevi din toată ţara împreună cu câţiva studenţi de la Universitatea Maritimă Constanţa.



Aceştia au participat la un instructaj de protecţie a muncii, după care au luat-o la pas prin SNC, admirând şi observând diverse obiective.





Elevii au putut vedea cum se construieşte o navă de la zero, apoi au putut observa cum arată faza intermediară şi, nu în ultimul rând, au putut admira o navă gata construită în toată splendoarea sa.











„Este o acţiune frumoasă organizată de Universitatea Maritimă Constanţa împreună cu Histria Shipmanagement şi cu Şantierul Naval Constanţa. Au fost vizitate două docuri, acolo unde într-unul din ele avem o navă în construcţie, apoi s-a vizitat platforma, acolo unde avem mai multe părţi pe care le vom îmbina pentru construirea unei noi nave, iar apoi s-a vizitat Hala Port, de acolo de unde practic pleacă construcţia navei. Copiii au văzut de asemenea şi facilităţile şantierului, cum ar fi macaralele pe care le avem”, a declarat Corneliu Călin, director resurse umane în Şantierul Naval Constanţa.











Punctul culminant al vizitei l-a reprezentat vizita la bordul navei Histria Agata. O navă nou construită, modernă, care respectă toate standardele impuse de lege şi care oferă cele mai bune condiţii navigatorilor.











Încă de cum au ajuns pe puntea navei, elevii au fost încântaţi să observe aparatura impresionantă aflată la bord. Astfel, au avut ocazia să intre în sala maşinilor, acolo unde se află motoarele, au admirat puntea principală şi, lucrul cel mai atractiv pentru ei, au vizitat comanda navei, acolo unde se află şi timona.







Histria Agata, tancul petrolier vizitat în SNC



Cu ochii aţintiţi către aparatură şi cu urechile îndreptate către specialiştii care le-au explicat cum funcţionează o navă, elevii au avut ocazia să fotografieze şi să imortalizeze câteva momente de care nu toată lumea are parte.



















„Este al doilea an consecutiv când această acţiune se întâmplă aici, în Şantierul Naval Constanţa. Ne-am bucurat să îi avem alături pe colegii noştri de la Universitatea Maritimă Constanţa care s-au implicat în organizarea acestei tabere de vară. Au venit elevi din toată ţara pe care îi aşteptăm pe viitor să devină colegii noştri, să termine facultatea cu bine şi să navige pe navele noastre. Elevii au urcat la bordul navei Histria Agata, un tanc petrolier, care are o lungime de 180 de metri, înălţime de 30 de metri şi un pescaj de 11 metri. Este o navă care a venit în Şantierul Naval Constanţa să efectueze reparaţia periodică. Este una dintre cele mai bune nave la această oră. Copiii au început cu protecţia muncii, după care au vizitat secţia unde se asamblează navele. Apoi au avut ocazia să vadă o navă în plină construcţie care va fi gata undeva în luna octombrie în acest an. Practic au văzut cum se începe o construcţie, cum este faza intermediară şi apoi, la bordul navei au văzut cum arată o navă gata construită”, a declarat Paul Oprea, comandant şi director operare în cadrul Histria Shipmanagement.







Mulţi dintre elevi sunt atraşi de navigaţie



Liga Studenţilor din cadrul Universităţii Maritime Constanţa s-a implicat în organizarea acestei tabere de vară.



Aceasta nu este singura acţiune de acest fel la care elevii iau parte. Ei au mai vizitat şi alte obiective aflate în alte oraşe din ţara noastră.











„Am reuşit să aducem 46 de copii din toată ţara, atât din zona Constanţei, cât şi din zona de vest a ţării. Au venit din Oradea, Timişoara, Arad şi alte oraşe. Timp de o săptămână de zile am mers în fiecare judeţ din ţară şi am vizitat 102 licee din ţară. Sunt foarte bucuros să spun că avem o comunicare foarte bună cu cei de la Histria Shipmanagement. Anul trecut am fost pentru prima dată în şantier şi ne-am bucurat foarte mult şi iată că anul acesta am reuşit să repetăm experienţa. Cu zâmbetul pe buze am aflat că este o navă nouă în şantier şi atunci am venit bucuroşi să o vedem. Cu siguranţă, pe viitor mulţi dintre aceşti copii se vor angaja în Şantierul Naval Constanţa pentru că deja le este cunoscută zona şi pot să spun că sunt atraşi de navigaţie. Pot să îşi creeze o carieră frumoasă în domeniul marinei”, a explicat Andrei Ştefan Caţăr de la Liga Studenţilor UMC.











Universitatea Maritimă din Constanţa este extrem de atrăgătoare pentru elevii din alte oraşe ale ţării, unele dintre ele chiar foarte îndepărtate.











„Eu sunt din Suceava. Doar ce am terminat clasa a XII-a şi am intrat în Anul I la Navigaţie. Mă aflu pentru a doua oară în această tabără şi vin de fiecare dată cu mare drag şi cu mare plăcere pentru că m-am ataşat foarte mult de acest proiect. Este proiectul meu de suflet. Aici am învăţat să mă dezvolt, să cunosc oameni noi, să mă deschid şi să fiu mult mai comunicativă”, a declarat o proaspătă studentă la UMC.







































UPDATE / Evenimentul s-a încheiat cu o poză de grup!