Opt nave în reparaţii, la Şantierul Naval Constanţa. „Histria Atlas”, prima inspecţie specială

Deşi suntem în Săptămâna Mare, iar sărbătorile pascale se apropie cu paşi rapizi, navaliştii constănţeni au activitate intensă. Contractele de reparaţii trebuie onorate, navele abia aşteaptă să ridice ancora, aşa că… la muncă!Nu mai puţin de opt vapoare se aflau, joi, 2 mai, în reparaţii la Şantierul Naval Constanţa (SNC), fiecare dintre ele necesitând diverse lucrări.„La tancul «Athina M», am executat lucrări de reparaţii şi instalare sistem de tratare apă de balast. Nava este deţinută de Eastern Mediterranean Shipping, un partener de tradiţie din Grecia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al SNC, Radu Rusen.Construit în 2013, tancul de produse petroliere şi chimice „Athina M” are lungimea de 183 de metri, lăţimea de 32 de metri şi capacitatea de 51.409 tdw.Un moment important pentru tancul de produse petroliere şi chimice „Histria Atlas”.„Este prima navă din seria EcoMAXMR1 de 40000 tdw, tanc de produse petroliere şi chimice, venit pentru prima inspecţie specială după cinci ani de exploatare cu succes”, ne explică interlocutorul nostru.Lung de 180 de metri, vaporul a fost construit în 2019, la Şantierul Naval Constanţa, fiind înmatriculat sub pavilion Liberia.Navaliştii constănţeni au reuşit să-şi treacă în portofoliu şi colaborarea cu un mare armator din Israel.„Portcontainerul «Zim Atlantic» a sosit în şantier pentru lucrări de oţel, mecanică, tratament corp şi punte principală. În cazul său, este prima colaborare în ultimii 10 ani cu cel mai mare armator din Israel, ZIM Integrated Shipping Services LTD”, a precizat directorul general Radu Rusen.Portcontainerul „Zim Atlantic” are lungimea de 262 de metri, lăţimea de 32 de metri şi capacitatea de 51.743 tdw. A fost construit în anul 2009, fiind înmatriculat sub pavilion Liberia.Celelalte cinci nave aflate în reparaţii la Şantierul Naval Constanţa sunt următoarele:- bulk-carrier-ul „Yara J” (lungimea - 200 metri, lăţime - 24 metri, capacitate - 34.167 tdw, construit în 1997, pavilion Palau);- bulk-carrier-ul „Lugano” (lungim - 169 metri, lăţime - 27 metri, capacitate - 28.350 tdw, construit în 1996, pavilion Belize);- macaraua plutitoare „Romano P” (lungime - 104 metri, lăţimea - 20 metri, construită în 1981, pavilion Italia);- cargoul de mărfuri generale „Captain Yusif” (lungime - 104 metri, lăţime - 16 metri, capacitatea de 4.185 tdw, construit în 1985, pavilion Sierra Leone);- cargoul de mărfuri generale „Yalissa” (lungime - 100 de metri, lăţime - 14 metri, capacitatea de 3.700 tdw, construit în 1971, pavilion Comore).