Histria Narvi îşi primeşte botezul joi, în Şantierul Naval Constanţa

Joi, 3 octombrie, la Şantierul Naval Constanţa (SNC), o nouă navă construită în unitatea de la malul mării îşi va primi botezul. Este vorba despre Histria Narvi, tanc petrolier şi chimic, proiectul 592 finalizat de navaliştii constănţeni.„Histria Narvi este a patra navă din noua serie de tancuri de produse petroliere şi chimice. Este o navă lider în segmentul ei de piaţă, graţie caracteristicilor tehnice şi comerciale pe care le are, şi mă refer la faptul că are un consum redus de combustibil, un grad de automatizare foarte ridicat, ceea ce îi permite operarea cu un număr redus de personal.De asemenea, are un raport între capacitatea de încărcare şi pescaj foarte bun, astfel încât poate să încarce un volum mai mare de mărfuri decât alte nave din segmentul ei, la acelaşi pescaj”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al Şantierului Naval Constanţa, Radu Rusen.Construcţia navei a început în anul 2022, iar livrarea către client - Grupul de firme Histria - se va face undeva la sfârşitul lunii octombrie.