Histria Narvi, lansată la apă în Şantierul Naval Constanţa. „Este o navă lider în segmentul ei de piaţă”

Joi, 29 august, la primele ore ale dimineţii, în Şantierul Naval Constanţa (SNC) era activitate intensă. Şi asta pentru că, dincolo de lucrările obişnuite de reparaţii, avea loc lansarea la apă a unei noi nave: Histria Narvi. Cu un nume desprins din constelaţie, Narvi fiind satelit natural al planetei Saturn, tancul chimic urmează să străbată mările şi oceanele lumii, începând din toamnă.



„Lansăm, astăzi (n.r. - ieri), la apă nava Histria Narvi, proiect 592, a patra navă din noua serie de tancuri de produse petroliere şi chimice.



Este o navă lider în segmentul ei de piaţă, graţie caracteristicilor tehnice şi comerciale pe care le are, şi mă refer la faptul că are un consum redus de combustibil, un grad de automatizare foarte ridicat, ceea ce îi permite operarea cu un număr redus de personal.



De asemenea, are un raport între capacitatea de încărcare şi pescaj foarte bun, astfel încât poate să încarce un volum mai mare de mărfuri decât alte nave din segmentul ei, la acelaşi pescaj”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al SNC, Radu Rusen.











Un an în aşteptare



Histria Narvi are o poveste interesantă, construcţia sa fiind influenţată de contextul politic internaţional din zona Mării Negre.



„Am început construcţia navei în 2022, însă, la acel moment, având în vedere atât criza energetică, dar şi izbucnirea conflictului din Ucraina, care a generat o explozie a preţurilor nu numai la energie, cât şi la materiale şi echipamente, împreună cu armatorul, s-a luat decizia ca acest proiect să fie pus în stand-by, în aşteptare circa un an de zile. Astfel, am întrerupt construcţia navei până la calmarea pieţelor.



Abia la începutul anului 2023 s-a reluat cu adevărat construcţia navei.



În total, construcţia a durat aproximativ doi ani. În acest proiect, au fost angrenaţi aproape 400 de oameni, atât angajaţi ai şantierului, cât şi salariaţi ai câtorva firme subcontractante.



Un an în aşteptareHistria Narvi are o poveste interesantă, construcţia sa fiind influenţată de contextul politic internaţional din zona Mării Negre.„Am început construcţia navei în 2022, însă, la acel moment, având în vedere atât criza energetică, dar şi izbucnirea conflictului din Ucraina, care a generat o explozie a preţurilor nu numai la energie, cât şi la materiale şi echipamente, împreună cu armatorul, s-a luat decizia ca acest proiect să fie pus în stand-by, în aşteptare circa un an de zile. Astfel, am întrerupt construcţia navei până la calmarea pieţelor.Abia la începutul anului 2023 s-a reluat cu adevărat construcţia navei.În total, construcţia a durat aproximativ doi ani. În acest proiect, au fost angrenaţi aproape 400 de oameni, atât angajaţi ai şantierului, cât şi salariaţi ai câtorva firme subcontractante.La finalul construcţiei, nava va avea circa 850.000 de ore de manoperă", explică directorul general al Şantierului Naval Constanţa.











După lansarea la apă, nava va fi legată la cheul de armare al şantierului, unde vor începe probele de cheu, care vor fi urmate, la începutul lunii octombrie, de probele de mare.



„Nava va fi livrată către client - Grupul de firme Histria - undeva la sfârşitul lunii octombrie”, a precizat Radu Rusen.



La orizont, noi proiecte



Activitatea şantierului va continua pe aceleaşi coordonate şi după livrarea Histriei Narvi.



„Ce urmează după Histria Narvi? Deja avem pe fluxul de fabricaţie următoarea navă, proiectul 593. La ora actuală, stadiul actual de realizare este de aproximativ 15%, nava fiind planificată a fi livrată la sfârşitul anului 2025.



De asemenea, la începutul anului 2025, vor demara lucrările în proiectul 594. Este vorba despre ultima navă din această serie de tancuri pentru produse petroliere şi chimice, termenul de livrare fiind anul 2027”, declară directorul general al SNC.



În privinţa lucrărilor de reparaţii, ţinând cont de contextul politic internaţional, conducerea şantierului a trebuit să se reorienteze pe piaţă şi să găsească noi soluţii.











„După izbucnirea războiului din Ucraina, după embargouri şi creşterea taxelor de tranzitare a strâmtorii Bosfor, mai puţine nave vin la reparaţii la Constanţa. Toată lumea este atentă la costuri, iar dacă o navă nu vine cu marfă sau nu pleacă încărcată de aici, socotelile dau cu minus.



Noi executam cu preponderenţă lucrări de reparaţii pentru tancuri petroliere, dar, în actualul context, a trebuit să ne îndreptăm atenţia şi către alte tipuri de nave. La ora actuală, în şantier, se află în reparaţii şase nave”, a explicat directorul general Radu Rusen.





Un nou colos de oţel se pregăteşte, în SNC, să-şi primească botezul. Navaliştii constănţeni vor finaliza curând proiectul 592, iar Histria Narvi - căci aşa se numeşte tancul petrolier şi chimic, desprins parcă din constelaţia cerească - va porni cu motoarele turate în prima aventură pe mare. Să fie un voiaj bun!