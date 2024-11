Echipa Şantierului Naval Constanţa, pe primul loc la faza naţională a Concursului SSM

Echipa Şantierului Naval Constanţa a avut următoarea componenţă: Perodin Dede, preşedintele SLN, Costel Constantin, prim-vicepreşedintele SLN, Mihai Petrea, vicepreşedintele SLN, Valentin Grigore, membru Consiliu SLN, Okan Omer, reprezentant SSM, Lenuţa Bobeş (Secţia Confecţii Modulizări - Tubulatură) - concurent, Mihai Neagu (Departament Comercial - Depozite) - concurent şi Levent Amet (Departament HSEQ - Pompieri) - concurent.



„Nu exagerăm cu nimic atunci când spunem că am reprezentat şantierul cu cinste şi cu mândrie, deoarece premiul cel mare - locul I - la nivel de federaţie a fost câştigat doi ani consecutivi de echipa noastră. Încă o dată, am dovedit că suntem o societate puternică, cu oameni bine pregătiţi profesional, o societate în care un mare preţ se pune pe securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor.



Îi felicităm pe membrii echipei noastre pentru efortul depus în pregătirea şi susţinerea acestui concurs.



Mulţumim preşedintelui companiei, dl. Gheorghe Bosînceanu, dnei Dumitriţa Bosînceanu, preşedinte CA, conducerii Şantierului Naval Constanţa, director general Radu Rusen şi membrilor Comitetului Director şi, de asemenea, membrilor Consiliului SLN, pentru tot sprijinul acordat la organizarea acestui concurs.



Mulţumim sponsorilor Gregori Concept SRL, Prestmar Naval SRL şi Prodal 94 SRL pentru susţinerea acţiunilor SLN.



Mulţumim, nu în ultimul rând, concurenţilor care s-au pregătit cu seriozitate pentru această competiţie, au crezut în forţele lor şi nu s-au lăsat învinşi nici în acest an.



Încă o dată, adresăm felicitări tuturor celor care şi-au adus contribuţia la organizarea, desfăşurarea şi susţinerea Concursului SSM, atât la nivel de societate, cât şi la nivel de federaţie, cu seriozitate, ceea ce a făcut ca dorinţa de a câştiga şi anul acesta tot locul întâi să devină realitate.



Altfel spus, fiind în prag de sărbători, Moş Crăciun a pus deja în tolba sa, pentru bradul Şantierului Naval Constanţa, locul întâi la Sănătate şi Securitate în Muncă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber, preşedintele Sindicatului Liber al Navaliştilor (SLN) din Şantierul Naval Constanţa, Perodin Dede.





Timp de trei zile, în localitatea Măgura, din judeţul Buzău, s-au desfăşurat întrecerile Concursului Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) la nivel naţional, organizat de Federaţia IndustriAll-BNS. Aşa cum ne-a obişnuit, echipa Sindicatului Liber al Navaliştilor din Şantierul Naval Constanţa s-a clasat pe primul loc în clasamentul final.Nu mai puţin de 18 echipe, reprezentând sindicate membre ale federaţiei, s-au înscris în competiţia de la Măgura: Sindicatul Autoturisme Dacia, Sindicatul Ford Automobile Craiova, Sindicatul Independent Avias din Bacău, Şantierul Naval Damen Galaţi, ICA-IAR din Braşov, Sindicatul Liber al Navaliştilor din Şantierul Naval Constanţa, ICA-STC din Cugir, Sindicatul RomAero din Bucureşti-Băneasa, Sindicatul Unit din Turbomecanica Bucureşti, Sindicatul UM din Cugir, Sindicatul Liber Subansamble Auto din Piteşti, Sindicatul Rombat din Bistriţa, Sindicatul Glasscorp din Buzău, Sindicatul Vagonul din Caracal, Sindicatul Ica S. Carfil SA, Sindicatul Workforce Romania SRL, Sindicatul Componente Auto din Topoloveni.Marea câştigătoare a concursului este echipa Sindicatului Liber al Navaliştilor din Şantierul Naval Constanţa, urmată, în ordine, de Workforce Romania, Ica S. Carfil SA şi Şantierul Naval Damen Galaţi.