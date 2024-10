"Noua generație de studenți a Universității Maritime nu mai țintește navigatul"

Pentru rectorul Gabriel Raicu este prima festivitate la care participă din această postură, fiind numit în funcție pe 8 aprilie 2024, în urma votului liber exprimat de comunitatea UMC. „Mă bucur că sunteți atât de mulți prezenți în ciuda condițiilor meteo, mai ales că sunt și drumuri blocate, ceea ce înseamnă că suntem foarte determinați, suntem foarte rezistenți, pentru că domeniul în sine are reziliență. Suntem în fața unui an universitar nou, care de fiecare dată debutează altfel. Și ne propunem ca acest an să fie cel puțin în dinamica anilor anterior, care s-au dovedit fructuoși, pentru navigatori de succes și care au reușit să ne așeze ca instituție de învățământ superior pe harta României, pe harta Europei și ce este cel mai important pe harta lumii. Domeniul maritim este un domeniu de o importanță crucială. A fi marinar este o onoare, o datorie, un talent, dacă vreți, o vocație, dar în același timp presupune foarte multă muncă. Este domeniul în care se îmbină teoria cu practica la modul magistral”, a declarat în deschidere rectorul.







Și totuși nu domeniul maritim i-a atras!





Andrada Ulmeanu, din Călărași, și-a încercat prima dată norocul la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius”, dar pentru că nu a fost să… fie s-a reorientat, având drept exemplu un membru al familiei care a sfătuit-o să încerce, pentru că merită. Așa încât a devenit studentă la specializarea ingineri și management în domeniul transporturilor. Ca și Andrada, și prietena ei Monica David a ales aceeași specializare. „Spre deosebire de prietena mea, eu am încercat în vară la Academia Navală Mircea cel Bătrân, pe secția militară. Oricum UMC a fost a doua mea opțiune. Nu mi-a părut deloc rău că am intrat aici, din contră poate că e chiar mai bine așa”. Întrebate dacă se văd navigând la bordul vapoarelor comerciale, ambele studente anul I ne-au mărturisit că e prea devreme să se poată pronunța.











Din discuția purtată cu un grup de trei studenți anul I, absolvenți ai Liceului TELECOM, aveam să primim confirmarea celor declarate de rectorul Gabriel Raicu într-un interviu pentru „Cuget Liber”, și anume că noile generații nu mai țintesc să plece pe mare atunci când aleg UMC. Iustin Dumitrache a ales această universitate pentru că este singura cu profil electroenergetică. „Este un domeniu în plină expansiune, de viitor și bine plătit. Nu am treabă cu navigatul, ci pe parte de eoliene și panouri fotovoltaice”. Nici Andrei Rain nu are treabă cu marea, ci cu uscatul, pentru că a ales să studieze securitate cibernetică. „Este o specializare nouă, deschisă de un an, și am ales-o pentru că este un domeniu care mă pasionează și recunosc că sunt și aproape de casă. Altfel, aș fi mers la București, dar având secție aici am ales să rămân acasă”. Cel de-al treilea, Cristian Chiriță este student tot la electroenergetică și ne-a declarat că tot pe uscat țintește să lucreze. „Nu luăm în calcul navigatul”.





Invitația la deschidere a fost clară: indiferent de condițiile meteo, ne vedem în aula de la Baza Nautică. Așa încât, sute de studenți au înfruntat vântul năprasnic de pe malul lacului Siutghiol, acolo unde se află Baza Nautică, și au spus prezent la debutul noului an universitar 2024-2025.