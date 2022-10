Românii care au lucrat în străinatate și se întorc în țară pot primi pensie. Cum poți obține banii de la stat

Cum pot obține ajutor de șomaj persoanele care au lucrat în străinătate



Persoanele eligibile pentru obținerea ajutorului de șomaj în România trebuie să se înregistreze direct la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunea în care locuiesc.







Pentru a beneficia de șomaj, trebuie sa îndepliniți cumulativ următoarele:



aveți un stagiu de cotizare de minimum 12 luni, în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;



nu aveți niciun venit sau venitul dvs. legal este mai mic decât indicatorul social de referință la data depunerii cererii;



nu îndepliniți condițiile de pensionare;



sunteți înregistrat la Agenția pentru ocuparea forței de muncă din regiunea în care ați lucrat sau ați obținut venituri ultima dată.



Durata maximă de indemnizare se bazează pe suma perioadelor de asigurare din România și din străinătate.



Indemnizațiile de șomaj diferențiate sunt după cum urmează:



6 luni pentru un an de vechime și pentru absolvenți;



9 luni pentru 5 ani vechime;



12 luni pentru oricine are 10 ani vechime.



Cum puteți obține pensie în România după ce ați lucrat în afara țării



Persoanele care au lucrat în România și în alte state membre ale Uniunii Europene pot să solicite drepturi de pensie potrivit legii românești, cât și legislației europene în vigoare.



Pilonul I este reprezentat de pensia de stat. Reforma pensiilor a adăugat Pilonii II și III la pensia de stat, Pilonul I.



Acte necesare pentru înscrierea la pensia de bătrânețe (limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială)



-formularul de cerere E 202 – vezi model cerere completată pensie comunitară;



formularul E 207;



-declarația obligatorie pe propria răspundere;



-copie după actul de identitate Românesc – dacă dețin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;



-carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;



livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;



-diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;



-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;



anexa nr. 6 – cerere pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă / anticipată / anticipată parțială conform Legii nr. 263/2010



actele prevazute pentru acordarea pensiei naționale (a se vedea depunere dosar pensie limită de vârstă / anticipată / anticipată parțială)



-document din care rezulta ca persoana a cotizat în străinătate (exemplu codice fiscale / declarație INPS Italia, insurance etc.)

Tot mai mulți români care au lucrat în străinătate au în plan să revină în țară și este extrem de important să știe că, cel puțin unii dintre ei, pot beneficia de șomaj, dar și de pensie, dacă îndeplinesc o serie de condiții, potrivit Gândul