Cresc pensiile în România? Ce spune ministrul Finanțelor

Creşterea pensiilor rămâne în aşteptare, după ce ministrul Finanţelor a anunţat că nu se poate pronunţa încă în privinţa măsurilor pentru pensionari.







O decizie ar putea fi luată abia spre vară, în funcţie de evoluţia situaţiei din Ucraina, mai spune Adrian Câciu.







„Când am făcut strategia fiscal bugetară, am analizat cele trei scenarii pe care trebuie să le luăm în calcul. Trebuie să vedem cât va dura cu efectele reale ale conflictului din Ucraina, pentru că ele au o serie de costuri. Am văzut, unii politicieni spun că da, se poate, scădem taxe. Cred că trebuie să le luăm gradual, trebuie să răspundem în acest moment şi cu o serie de măsuri care să spună că în acest interval de timp suntem protejaţi.