Românii nu mai fac copii. 75% dintre cupluri nu procreează

Românii fac foarte puțini copii. În țara noastră, precum în restul Uniunii Europene, pare să fie o regulă faptul că oamenii nu procreează, iar acest obicei continuă să fie respectat într-un mod aproape religios, după cum o arată cifrele.Între anii 2012 și 2022, mai exact în ultimii zece ani, procentul familiilor cu cel puțin un băiat sau o fată a scăzut. Mai exact, ponderea acestor familii a scăzut cu 2,4%. În schimb, statisticile arată că numărul familiilor care s-au format a crescut cu 6,9% în aceeași perioadă. Iar numărul cuplurilor este în creștere. La sfârșitul anului 2022, Eurostat, Institutul European de Statistică, a înregistrat aproximativ 190,5 milioane de familii. Trei din patru sau, mai exact, o proporție de 75,3% dintre ele sau 150,1 milioane de familii, nu au copii. O unitate familială din 10 (12,1%, aproximativ 29,3 milioane de familii) are un singur copil, iar mai puțin de o familie din zece (9,3% din totalul UE, aproximativ 18,4 milioane de familii) are doi copii.La această cifră se adaugă 3% din familiile numeroase (trei copii sau mai mult).Populația Europei este în scădere. Nu este importantă doar supraviețuirea europenilor înșiși, ci e îngrijorător și faptul că modelele economico-productive și cele de securitate socială sunt din ce în ce mai puternic sub presiune.