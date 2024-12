Seară cu colinde și voie bună, la sfârșit de an, pentru angajații Grupului de firme ”Histria”

Încă un an de realizări impresionante s-a încheiat, demonstrând astfel dedicarea și profesionalismul de care dau dovadă angajații Grupului de firme „Histria”. Alături de patronii Dumitrița și Gheorghe Bosînceanu, aceștia s-au reunit într-un cadru festiv, celebrând împreună succesul obținut de-a lungul acestui an, dar și bucuria sărbătorilor.













„S-a format o tradiție să vin aici la dumneavoastră, dar nu singur, ci împreună cu câțiva colindători. Crăciunul fără colinde este sec și ca să avem un Crăciun adevărat, trebuie să ne înnoim sentimentele cu aceste colinde care sunt de origine cerească. Colindele românești sunt cele mai frumoase. Permiteți-le colindătorilor mei să vă aducă în seara asta colinde ca să simțiți bucuria nașterii Domnului care se apropie. Anul nou va veni cu daruri multe și cu surprize multe pentru că sunteți o companie cu oameni harnici, să vă ajute Dumnezeu, eu vă port în rugăciuni mereu”, a fost mesajul cu care Înalt Preasfințitului Teodosie a început seara. Prin glasurile lor pline de emoție, corul a reușit să aducă magia sărbătorilor mai aproape de inimile tuturor.













„Ne-ați bucurat sufletele cu vocile dumneavoastră. Întotdeauna Înalt Preasfințitul Teodosie a venit cu cei mai minunați colindători. Mulțumesc invitaților, mulțumesc colegilor de la Cuget Liber, de la Histria, navigatorilor noștri care sunt prezenți în seara aceasta, navigatorilor care sunt pe mări și oceane. Noi ne gândim la ei, cu siguranță și ei se gândesc la noi, pe lângă familie, pentru că știu că noi avem grijă de ei. Le mulțumesc colegilor de la șantier, cei prezenți și cei care nu au putut fi prezenți. Eu vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut în toți acești ani de când suntem împreună. Unii suntem împreună din 2002. Avem foarte mulți ani de colaborare. Să fim sănătoși și să muncim împreună și de acum înainte pentru beneficiul nostru, al tuturor. Vă urez tuturor un Crăciun fericit, cu multe bucurii, un An Nou cu sănătate, să ne vedem din nou în aceeași formație, poate mai mare, în anul care vine. La mulți ani! Multă sănătate!”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele Grupului de firme Histria.













Petrecerea, organizată într-un decor rafinat, a fost însoțită de muzică bună, preparate delicioase și băuturi sofisticate, creând o atmosferă caldă și primitoare. Seara s-a încheiat cu tradiționalele fotografii sub bradul împodobit, amintiri care vor rămâne peste ani dovada unor momente pline de bucurie și unita, dar și cu torturile delicioase preparate de cei mai talentați bucătari.













Joi, 19 decembrie 2024, a fost o seară de neuitat pentru angajații Grupului de firme „Histria”. Aceștia au lăsat grijile deoparte și s-au bucurat de mult așteptata petrecere de Crăciun, un eveniment care aduce în fiecare an bucurie și bună dispoziție în rândul tuturor salariaților.Ca în fiecare an, atmosfera de sărbătoare a fost desăvârșită de vocile inconfundabile ale membrilor Coralei „Armonia” din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, care au interpretat colinde tradiționale sub îndrumarea Înalt Preasfințitului Teodosie.„Eu vă mulțumesc tuturor”Această întâlnire specială a fost și un prilej pentru angajați să sărbătorească împreună încheierea unui an de succes, ciocnind pahare și schimbând povești și zâmbete. În cadrul festiv au fost prezenți salariați de la Șantierul Naval Constanța, „Histria Shipmanagement” și Trustul de Presă Cuget Liber, care, pentru câteva ore, au format un singur colectiv, celebrând reușitele comune.