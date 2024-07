Sfaturi pentru alegerea mobilierului de baie

Mobilierul de baie este piesa centrală a băii: are o funcție practică și, în același timp, este foarte decorativ. Alegerea pieselor de mobilier este foarte importantă, altfel vor intra în conflict cu baia ta și nu vor fi confortabile, ceea ce este esențial datorită utilizării zilnice intense la care sunt supuse. În plus, trebuie să fie în acord și cu restul pieselor de baie, precum cada baie sau vasul WC, de exemplu.La ce ar trebui să fiu atent atunci când cumpăr mobilier baie?Așa cum tocmai am menționat, mobilierul de baie are două funcții: una practică și una decorativă. De aceea, atunci când cumperi mobila, acestea sunt cele două cerințe pe care trebuie să le îndeplinească: alege o piesă de mobilier potrivită pentru dimensiunea băii tale, cu spațiu de depozitare, materiale bune și un stil care să se potrivească cu decorul băii tale.Calculează corect dimensiunile mobilierului din baia taEste esențial să ții cont de dimensiunile corecte atunci când cauți mobilier baie. Pentru a calcula spațiul disponibil pentru acesta, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îți măsori baia.Mobilierul de baie vine în trei dimensiuni de bază: lățime, înălțime și adâncime.Lățime: mobila de baie de 60 cm, 80 cm, 90 cm sau 100 cm este standard. Dacă baia ta este foarte mică, există opțiuni cu lățime redusă, de 50 cm.Înălțime: mobilierul de baie cu picioare are o înălțime cuprinsă între 83,5 cm și 91,5 cm, în timp ce mobilierul de baie montat pe perete poate fi amplasat la înălțimea care îți este cea mai confortabilă.Adâncime: adâncimea obișnuită este de 46 cm. Sub această bornă este o opțiune doar dacă baia ta este mică.Alege un material rezistent, durabil și ușor de curățat.Uneori ne lăsăm duși de estetică sau de preț fără să ținem cont de ceva fundamental, mai ales în cazul mobilierului de baie, care este supus utilizării constante și umidității ridicate: calitatea materialelor, care este esențială pentru a garanta durabilitatea.Cele mai recomandabile materiale atunci când alegi un mobilier de baie sunt:Lemnul masiv: un material nobil, clasic și cald. Dacă optezi pentru mobilier de baie din lemn , selectează soiuri rezistente la umiditate, cum ar fi tecul.MDF: mai ieftin decât lemnul, dar rezistență foarte bună la abraziune și umiditate. Sunt fabricate din așchii de lemn de densitate medie lipite și presate și sunt acoperite cu un finisaj melaminat sau lăcuit pentru a le proteja suprafața.PAL: este cel mai ieftin material și constă din particule de lemn mai mari decât MDF. De asemenea, este ceva mai puțin durabil.Ia în considerare decorul băii tale. După cum am menționat anterior, mobilierul de baie este de obicei protagonistul absolut al acestei încăperi, așa că ține cont de stilul decorativ pe care îl dorești în baia ta și alege un mobilier de baie în funcție de acesta.- Mobilier baie modernAcesta se va potrivi perfect dacă baia ta are un stil minimalist și funcțional sau dacă ești în căutarea unei culori specifice, alta decât albul sau lemnul. Această categorie include și mobilierul de baie industrial.- Mobilier baie clasicAcesta nu se demodează niciodată și va deveni tipul de mobilier de care ai nevoie dacă ești în căutarea unui stil tradițional pentru baia ta. Aceste piese de mobilă sunt de obicei realizate din lemn masiv, iar liniile și poziția lor sunt mai energice decât în cazul mobilierului de baie modern.- Mobilier baie rusticAcesta ar putea fi inclus ca o subcategorie în cadrul mobilierului de baie clasic. El diferă de acesta prin faptul că stilul rustic este clar identificat ca fiind inspirat de decorațiuni care evocă o atmosferă de țară.- Mobilier baie vintageAcesta este mobilierul ideal pentru tine dacă îți dorești o baie în care să predomine detaliile antice cu un gust de altă epocă.Este mai bun un mobilier de baie cu sau fără chiuvetă? Primul lucru pe care trebuie să îl știi este dacă ești în căutarea unui mobilier de baie fără lavoar sau a unuia cu lavoar. În acest din urmă caz, dorești o chiuvetă încorporată, cu blat sau dublă?- Mobilier baie fără chiuvetăAcesta te interesează dacă preferi să cumperi lavoarul separat, poate pentru a se potrivi cu cada de baie , fără a fi nevoit să te rezumi la designul implicit al mobilierului de baie. Aceste modele au avantajul că pot fi folosite ca mobilier auxiliar.- Mobilier baie cu chiuvetă încorporatăAcesta se caracterizează prin faptul că, în partea superioară, marginea chiuvetei este la același nivel cu blatul, astfel încât surplusul de spațiu din jurul său este foarte bine utilizat. Acest tip este întâlnit și la chiuveta de bucătărie - Mobilier baie cu chiuvetă pe blatUn model în care lavoarul, fiind de sine stătător, ocupă locul central și care a devenit o tendință în ultimii ani datorită esteticii sale vintage. Chiuvetele de blat, de obicei ovale sau pătrate, îți oferă o mare libertate în personalizarea băii, deoarece pot fi instalate practic pe orice piesă de mobilier.Printre avantajele lor se numără faptul că previn stropirea cu apă a blatului și ridică înălțimea unității corp-lavoar cu câțiva centimetri. În plus, acestea obțin o estetică elegantă, de inspirație retro. Dezavantajul este că lasă un unghi mort între perimetrul lor și suprafața chiuvetei de baie, ceea ce înseamnă că spațiul nu este folosit la maximum. Din acest motiv, chiuveta pe blat se potrivește doar într-o baie și nu o să vezi prea multe variante de chiuvetă bucătărie montată pe blat.- Mobilier baie cu două chiuveteChiuvetele pot fi încastrate sau montate pe blat și sunt cea mai practică opțiune dacă ai o baie mare, deoarece pot fi folosite de două persoane în același timp. Cu mobilierul de baie cu două lavoare, nu mai există timp de așteptare! La fel ca o chiuveta bucătărie dublă, trebuie să dispui de suficient spațiu în casă, însă.Cu picioare, suspendată sau cu soclu? Un alt aspect pe care trebuie să îl iei în considerare este ce tip de fixare preferi pentru mobilierul de baie. Cele trei tipuri principale sunt:- Mobilier de baie montat pe pereteLe poți amplasa la înălțimea dorită. Lăsând liberă partea inferioară, acestea optimizează utilizarea spațiului și permit o mai bună curățare. De asemenea, dau o senzație de lejeritate, ceea ce le face potrivite pentru băile mici. Dacă alegi o piesă de mobilier de acest tip, asigură-te în prealabil că peretele pe care urmează să fie ancorată este în stare bună. Acestea se potrivesc bine cu cele mai moderne stiluri decorative.- Mobilier de baie cu picioareMai potrivite pentru stilurile clasice sau rustice, acestea sunt mai puțin luminoase vizual decât cele anterioare, dar au o capacitate de depozitare mai mare. Dacă peretele tău nu este în stare bună, cel mai bine este să alegi un mobilier de baie cu picioare sau chiar unul cu soclu. Acest tip de mobilier se potrivește foarte bine cu o cadă baie pe picioare.