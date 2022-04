Soţia actorului Vladimir Drăghia, însărcinată, muşcată de o căpuşă chiar de burtă! "Vă rog să aveți mare grijă"

„A început sezonul căpușelor și vă rog să aveți mare grijă! Eu m-am trezit cu una lipită de burtica mea și, deși am citit atât de multe despre căpușe, cu greu mi-am dat seama ce este- atât de mică era. Așa că aveți mare grijă când veniți cu copiii din parc/curte/pădure. Verificați tot corpul de căpușe. Se așază și în urechi sau în păr, din păcate. Folosiți spray repelant înainte să ieșiți în natură. Dacă aveți curte cu iarbă, cel mai bine e să tratați iarba cu soluții speciale. Muşcăturile de căpusă nu produc durere, de aceea prezenta lor nu este simţită întotdeauna”, a explicat Alice Cavaleru.



"Ulterior am aflat că nu era mică deloc- se hrănise chiar bine cu sângele meu. Am mers la spital să o îndepărteze la chirurgie. Căpușele se scot doar cu o pensetă specială și e o anumită tehnica. Nu trageți de ea, nu aplicați nimic pe ea. La mine a fost cu mare stres pentru că, fiind însărcinată, nu am voie să iau acel antibiotic pe care îl primești în doză unică în schema de profilaxie, dar am primit până la urmă un antibiotic permis în sarcină (care se ia mult mai multe zile). ”, a dezvăluit Alice Cavaleru, pe rețelele de socializare.