Sunt disponibile noi locuri de muncă vacante la nivel național. Ce meserii se caută

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 32.142 locuri de muncă la nivel național.Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat lademolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,parchet (2.195); agent de securitate (1.930); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.391); manipulant mărfuri (1.096); curier (1.066); ajutor bucătar (755); ambalator manual (693); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (686); lucrător comercial (658); conducător auto transport rutier de mărfuri (552).Din cele 32.142 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 788 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (consilier/expert/inspector/referent de specialitate financiar-contabilitate; inginer în diferite domenii de activitate; agent de vânzări; programator; analist etc.), 3.077 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent servicii client; casier; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; lucrător gestionar etc.), 2.560 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier de mărfuri; confecționer-asamblor articole din textile; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide; manipulant mărfuri; dulgher, restaurator etc.), restul de 25.717 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; agent de securitate; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; curier; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).Baza de date este una dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.