Oferte diversificate pentru șomeri, în Spațiul Economic European

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 97 locuri de muncă vacante. Letonia are cele mai multe oferte cu un total de 30 de locuri de muncă pentru sudori. Austria oferă 25 de locuri de muncă pentru tehnician service, asamblor, tehnician punere în funcțiune, tehnician prelucrare, mecanic lăcătuș, lucrător în beton, vopsitor industrial, maistru vopsitor. Belgia pune la dispoziție 16 locuri de muncă pentru muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje, instalatori șemineu/sobă, bucătar, tehnician rețele de telecomunicații, macaragiu, electrician iluminat stradal, electrician tensiune mediu. Olanda are disponibile zece locuri de muncă pentru muncitor necalificat în seră, iar în Germania sunt disponibile tot zece locuri pentru muncitor în producție. Estonia oferă două locuri de muncă pentru muncitor în creșterea animalelor, la fel ca și Malta care are locuri disponibile pentru inginer electrician și director adjunct calitate. În Finlanda este disponibil un loc de muncă pentru tapițer, iar Irlanda pune la dispoziție un loc de muncă pentru îngrijitor persoane.Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.