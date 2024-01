Tinerii fără experiență au depus cele mai multe cereri de angajare în 2023

Potrivit datelor celei mai cunoscute platforme de recrutare a forței de muncă, anul trecut, 8,4% dintre joburi s-au adresat candidaților care au cel puţin 5 ani de experienţă şi 2,6% managerilor.Procentele sunt raportate la un număr total de 370.000 de joburi postate pe tot parcursul anului trecut.„Procentele mai mici aferente poziţiilor de seniori şi manageri se explică şi prin faptul că 2023 a fost un an în care am văzut mai puţine mişcări de carieră pe aceste două nivele profesionale. Managerii şi specialiştii au fost mai puţin predispuşi să îşi schimbe job-urile, au fost mai stabili decât în alţi ani şi, prin urmare, s-au eliberat mai puţine poziţii de acest tip pentru care a fost nevoie să se găsească înlocuitori”, spune Roxana Drăghici, reprezentant eJobs.Candidaţii cu un nivel scăzut de experienţă au fost cei mai căutaţi de către angajatori, dar ci şi cei care au aplicat cel mai mult. Astfel, mai mult de jumătate din cele 11 milioane de aplicări din 2023 au mers către joburile entry-level. În plus, pentru al patrulea an consecutiv, categoria 18-24 de ani rămâne a doua cea mai activă grupă de vârstă, la distanţă mică de primul loc, ocupat de candidaţii cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani. Este, totodată, şi segmentul care a înregistrat o dinamică ascendentă în a doua jumătate a anului, comparativ cu prima. În același timp, aplicările candidaţilor de 25-35 de ani au avut o uşoară scădere în celelalte luni faţă de debutul anului.Domeniile în care au aplicat cel mai mult candidaţii fără experiență au fost retail, call-center / BPO, servicii, IT / telecom, banking, turism, advertising / marketing / PR şi industria alimentară. Salariul mediu net la nivel naţional pentru toate domeniile pentru cei fărpă experiență este de 3.400 de lei, însă aşteptările salariale pe care le au aceştia urcă până la 4.500 de lei.