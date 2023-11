Trasele autobuzelor 5-40 şi 5B sunt deviate temporar din cauza asfaltărilor

CT Bus anunţă că autobuzele de pe liniile 5-40 și 5B vor circula temporar, deviat, din cauza lucrărilor de asfaltare care se realizează în zona intersecției străzii Hatman Luca Arbore cu șoseaua Mangaliei. Ca urmare, traseele se modifică astfel: 5-40 TUR: Cap Linie Confort Urban - traseu normal până la stația Comarnic, continuă pe strada Pandurului, virează dreapta pe șoseaua Mangaliei şi are traseu normal până în Cap Linie Campus. Autobuzul 5 B are traseu normal până la stația Comarnic, continuă pe strada Pandurului, virează dreapta pe șoseaua Mangaliei şi are traseu normal până la capul de linie de la Gară. RETUR: Cap linie Gară - traseu normal până în stația Parc KM 4-5, virează dreapta pe strada Pandurului şi are traseu normal până la capul de linie Confort Urban.