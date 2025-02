Tu ce-ți dorești pentru Constanța, pentru a fi o nouă destinație atractivă 365 de zile pe an? Spune-ne părerea despre viziunea propusă de IULIUS

Constanța este hub-ul turistic preferat al românilor în perioada verii, un oraș cu legături economice diversificate, cu o infrastructură care-l face ușor accesibil pe mare, pe uscat și prin aer, un oraș cu una dintre cele mai dinamice zone metropolitane din România. Este orașul ce are oportunitatea de a se transforma într-o destinație atractivă permanent pentru locuitori, turiștii români și străini, dar și într-un important centru de business, care să ofere noi oportunități de dezvoltare economică și pentru tineri.Pentru a ajuta orașul să se dezvolte la potențialul unic pe care îl are, compania IULIUS, cu o expertiză de peste 25 de ani în real estate, din care ultimii 15 ani dedicați dezvoltării și operării celor mai mari ansambluri mixed-use de regenerare urbană în România, va reda orașului o zonă industrială neutilizată de mai bine de 10 ani, care a găzduit depozite de produse petroliere, sub forma unui centru urban sustenabil și atractiv pentru întreaga comunitate, cu aport la dezvoltarea economică, turistică, socială și culturală a Constanței.Viziunea propusă și dezvoltată de unul dintre cele mai cunoscute birouri de arhitectură din lume, Foster + Partners, care vine în premieră în România prin parteneriatul cu IULIUS, se bazează pe studiile de piață realizate în Constanța și pe consultările și întâlnirile de lucru care s-au desfășurat încă din 2023, cu implicarea mediului civic, educațional, de business, cultural și instituțional, care au reliefat oportunitățile și provocările din oraș. Rezultatul acestui proces de analiză și consultare este reprezentat de o viziune privind un demers investițional prin care Constanța va intra pe harta marilor repere urbane europene considerate orașe-magnet. Un ansamblu urbanistic integrat, de tipul „oraș în oraș”, cu funcțiuni complementare, care vor contribui la transformarea zonei într-un pol de creștere regională:- care să susțină inițiativele locale, dezvoltarea mediului universitar și să diversifice oferta pentru petrecerea timpului liber;– cu un mix complet de servicii, branduri, facilități care să susțină mediul antreprenorial local și să răspundă cerințelor comunității;– cu noi concepte, în premieră regională și chiar națională, care să susțină atractivitatea orașului ca destinație turistică tot anul, dar și să ofere locuitorilor oportunități noi de distracție în oraș;– amenajate cu sute de arbori maturi, care să ofere un cadru verde, beneficii pentru mediu și să devină un hub al comunității, o invitație pentru relaxarea în natură;găzduiește deja 520 de arbori maturi, cu vârste de până la 60 de ani. În total, la Constanța vor fi aduși din pepiniere din alte țări pentru aclimatizare și apoi integrare în zonele verzi create de la zero peste 2.000 de arbori de mari dimensiuni.– completează cu și mai mult verde proiectul, oferind conectarea comunității cu natura, într-o manieră educativă și recreatoare, în orice anotimp;– transformăm 38 de hectare de teren contaminat într-un spațiu curat și sigur pentru comunitate, cu ajutorul specialiștilor și a unor tehnologii moderne, pentru care am creat laboratoare de specialitate la nivel național și local.- pentru atragerea unor companii din domenii cu valoare adăugată și diversificarea oportunităților de carieră pentru tineri, cu scopul retenției resursei umane;– care să susțină implementarea strategiilor de regenerare, mobilitate și conectivitate ale administrației publice pentru zona de dezvoltare Anghel Saligny și să asigure o integrare a proiectului cu orașul.IULIUS invită toți constănțenii în această „călătorie” de transformare a unui teren contaminat din centrul Constanței în cel mai modern pol de interes și nucleul atractivității orașului. Prin intermediul platformeiîși pot exprima așteptările de la un astfel de proiect, părerea despre viziunea propusă și cum își doresc să arate viitorul Constanței, a declaratSuntem ÎMPREUNĂ spre o nouă destinație a ta, atractivă 365 de zile pe an.Despre IULIUSIULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.Portofoliul său cuprinde peste 310.000 mp de retail închiriabili, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), singurele de acest tip din țară, rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și două proiecte de proximitate Family Market în Iași. Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 70 de milioane de vizite.Totodată, compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 242.000 mp închiriabili, printre care și cea mai mare clădire de birouri din România – Palas Campus - în care sunt prezente peste 70 de companii și unde lucrează peste 25.000 de angajați.Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, singurele care integrează grădini urbane ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.