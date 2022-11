Un constănțean a câștigat premiul la Loto 5/40, în valoare de 83.253,80

Duminică, 6 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 3 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.800 de câștiguri în valoare totală de peste 20,15 milioane lei.În urmă câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din dată de 03.11.2022, pentru tragerea Loto 6/49 din dată de 06.11.2022, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,48 milioane lei (peste 914.500 de euro).La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 10,36 milioane lei (aproximativ 2,11 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a, la același joc, reportul este de peste 212.800 de lei (peste 43.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este în valoare de peste 9700 de lei.La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.000 de lei (aproximativ 16.500 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 68.000 de lei (peste 13.800 de euro).La tragerea Loto 6/49 din 03 noiembrie 2022, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 19.198.843,92 lei (peste 3,9 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agenția 23-004 din Giurgiu și a fost completat cu 3 variante la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 21,50 de lei.Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în dată de 02.06.2022 și a fost în valoare de 8.496.320,80 lei.Și la tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 83.253,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.