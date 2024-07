Un prim pas spre vindecare pentru părinții îndurerați! "Soțul meu nu și-a mai revenit de atunci"

„Se instituie ziua de 15 octombrie ca Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, intitulată «Ziua Părinților de Îngeri»”, arată actul normativ. Astfel, în scopul marcării acestei zile importante, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale pot organiza evenimente și activități publice.





Proiectul de lege a fost promulgat de către președinte, dar va urma ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Sănătății să elaboreze normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.



De cine vor fi decontate ședințele?





Potrivit actului normativ, orice părinte al cărui copil a decedat în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani beneficiază de zece ședințe de consiliere psihologică gratuite pe o perioadă de șase luni de la respectiva dată. Măsura se aplică și părinților care nu sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar finanțarea vine de la bugetul de stat sau de la alte surse externe.





„Decontarea ședințelor de consiliere psihologică se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat sau din alte surse de finanțare, inclusiv fonduri externe rambursabile și nerambursabile, potrivit legii, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale”, se arată în sursa citată.





Această lege vine ca un sprijin important pentru părinții care trec printr-o experiență traumatică, oferindu-le acces gratuit la consiliere psihologică, ceea ce poate ajuta la ameliorarea suferinței și la promovarea sănătății mentale, însă, întrebarea este dacă aceste zece ședințe sunt într-adevăr suficiente.





„Nu sunt suficiente și nu vor fi niciodată. Toată viața vei duce cu tine experiențele traumatizante. La noi au trecut aproape 15 ani de când s-a întâmplat nenorocirea. Soțul meu nu și-a mai revenit de atunci, ne comportăm ca doi roboți uneori, dar avem mare noroc cu fiica noastră mai mare, care vine și ne vizitează zilnic”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber”, Mirela R., mamă din Constanța care și-a pierdut fiica într-un accident de mașină.





„Sunt de părere că nu sunt suficiente doar zece ședințe, sunt de părere că ar trebui să fie mai multe de atât. Însă este un început, asta contează, că se gândește cineva și la noi. Am avut o sarcină cu gemeni, sarcină pe care am reușit să o duc până la șapte luni. Însă, din cauza unor probleme, ce doi micuți au murit. Nici nu mai vreau să îmi amintesc, nici nu mai știu ce mi-a explicat doctorul, țin minte doar durerea imensă pe care am simțit-o în suflet. Am fost nevoită să îi nasc, ei fiind fără suflare, vă dați seama cât de traumatizant a fost. Acum sunt bine, datorită celorlalte două fete ale mele”, a declarat Andreea M., tânără mamă din Constanța.





Instituirea unei zile naționale dedicate comemorării copiilor decedați reprezintă o recunoaștere oficială a durerii părinților și oferă o oportunitate pentru comunitate de a arăta empatie. Prin organizarea de evenimente și activități publice, această lege încurajează implicarea tuturor oamenilor și autorităților în sprijinirea părinților și în creșterea gradului de conștientizare cu privire la pierderea unui copil.





Ședințele nu vor fi niciodată suficiente, însă este important și acest început, iar cele zece ședințe gratuite pot însemna enorm pentru persoanele aflate în asemenea situații dificile.





Noua lege vine în ajutorul părinților care au trecut print-o astfel de experiență, iar aceștia vor primi gratuit zece ședințe de consiliere psihologică. Urmează ca două ministere să elaboreze normele de aplicare.