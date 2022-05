Un virus modificat genetic ajută la combaterea cancerului pancreatic în stadiu avansat (studiu)

Potivit Digi24 este vorba de rezultatele unui studiu clinic de faza 1, publicate de revista Journal of ImmunoTherapy of Cancer, şi care arată că administrarea acestui virus, denumit VCN-01, „este viabilă şi poate fi un nou instrument” în tratarea cancerului de pancreas avansat, notează miercuri într-un comunicat institutul Idibell.„Încurajatoarele” rezultate preliminare ale activităţii antitumorale ale VCN-01 arată că virusul este activ, ajunge la tumorile primare şi la metastaze şi declanşează un răspuns al sistemului imunitar împotriva tumorilor.De asemenea, studiul arată că administrarea intravenoasă a virusului nu are efecte adverse semnificative, fiind prezente doar cazuri rare de febră sau simptome de gripă la unii pacienţi.