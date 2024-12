"Va fi gata vreodată?". Marele mister al reabilitării pasajului de la Tomis Mall

În inima Constanței, zona Tomis Mall rămâne una dintre cele mai aglomerate și tranzitate artere ale orașului, unde traficul intens și fluxul continuu de pietoni creează zilnic o atmosferă agitată.





Pe strada Ștefan cel Mare, pasajul pietonal pe care mulți constănțeni și-l doresc redeschis rămâne, în continuare, parcă abandonat. Acesta a suferit în ultimii ani o serie de modificări. Spre exemplu, acum opt ani pasajul a fost reabilitat. Acesta era modern, plin de culoare și devenise un loc al evenimentelor culturale, al expozițiilor de pictură și fotografie, fiind transformat într-o galerie de artă denumită „Virgil Coman”. Însă, din nefericire, după numai cinci ani, acesta a început să revină, ușor-ușor, la forma inițială.











Tencuiala de pe pereți a căzut, scările s-au crăpat, iar pasajul care odinioară le era extrem de folos constănțenilor devenise un alt refugiu pentru oamenii străzii.









Municipalitatea a decis, în 2021, să reabiliteze pasajul, împreună cu întreaga stradă Ștefan cel Mare. În prezent, rezultatele acestui proiect sunt vizibile, iar zona are un aspect modern de care constănțenii sunt foarte mulțumiți. Însă, dacă ne îndreptăm privirile către pasaj, putem observa că a fost în mare parte modernizat, dar nu dat spre folosire. Pereții exteriori sunt din sticlă, iar înăuntru, pereții interiori sunt modernizați, însă, cam atât. Nu am mai putut observa nici muncitorii care, în martie 2024, lucrau intens la pasaj. Acum, aproape de sfârșit de an, nu mai lucrează nimeni.







„O să rămână închis mult și bine!”





Ambele intrări ale pasajului sunt blocate de garduri care interzic accesul, iar priveliștea din interior lasă de dorit, fiind foarte multe plastice, gunoaie, bălți și frunze.





„O să rămână închis mult și bine! Mai mult am stat cu el închis, decât deschis. O mare bătaie de joc. Păcat, era un pasaj foarte util, doar că oamenii l-au stricat repede. Veneau toți huliganii și desenau înăuntru, să nu mai zic de oamenii străzii care urinau pe unde apucau și care dormeau în fiecare seară în pasaj”, ne-a declarat Marius P., constănțean care locuiește în zona Tomis Mall.





„Nu vedeți cum traversează toți ca oile pe unde apucă? Cu toate că există deja două treceri de pietoni. Asta înseamnă că lumea are nevoie de acest pasaj. Am văzut muncitorii care lucrau de zor la el, dar dintr-o dată nu a mai venit nimeni. L-au lăsat așa. Va fi gata vreodată? Să îl facă muzeu, că și așa ne uităm la el ca la un exponat”, ne-a declarat Eugen C., senior care frecventează zona.











Contactați de redactorii ziarului ”Cuget Liber”, reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța nu ne-au oferit o veste foarte bună pentru cetățeni. În martie 2024, ei ne declarau că lucrările ar fi urmat să fie încheiate în cursul acestui an, însă șansele sunt foarte mici. Valentina Chiriță, purtător de cuvânt al Primăriei Constanța, a declarat că obiectivul face parte din proiectul „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală” și are termen de finalizare iulie 2026.





Deci, din păcate, constănțenii care frecventează zona Tomis Mall nu vor vedea prea curând pasajul redeschis. Până atunci, cetățenii continuă să își pună viața în pericol, traversând neregulamentar, cu toate că există deja două treceri de pietoni, una vizavi de Consulatul Rusiei şi cealaltă la doar câţiva metri de stația de autobuz.