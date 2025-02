Adio, dar rămân cu tine! Simona Halep s-a retras din tenis după eliminarea de la Transylvania Open

Visul tuturor românilor şi implicit al constănţenilor de a vedea un sportiv pe culmile succesului, care să le facă cinste, s-a împlinit, dar totodată s-a şi terminat, datorită unui nume uriaş: Simona Halep!Tenismena de la malul mării a păşit ultima dată pe un teren de tenis într-un meci oficial la Cluj-Napoca, acolo unde a evoluat la Transylvania Open.Simona a întâlnit-o în primul tur al competiţiei pe italianca Lucia Bronzetti, în faţa căreia nu a reuşit să câştige decât două game-uri, jucătoarea din „Cizmă” impunându-se cu un dublu 6-1.La finalul meciului Halep a făcut anunţul la care cu toţii ne aşteptam, chiar dacă speram ca acesta să mai întârzie. Şi-a luat inima în dinţi şi a dezvăluit că se retrage din tenis, sportul care i-a adus atâtea împliniri.Momentul a fost unul extrem de emoţionant, mai ales pentru publicul numeros din Ardeal. Fanii Simonei au avut lacrimi în ochi, dar în acelaşi timp au aplaudat-o pe favorita lor minute în şir.Simona nu a plâns. Şi-a păstrat acea privire de mare campioană cu care ne-a obişnuit în toate meciurile pe care le-a susţinut, ba chiar a avut puterea să zâmbească. A fost o descătuşare după perioada de teroare pe care a trăit-o din cauza accidentărilor, dar şi din cauza suspendării pentru dopaj.„Nu știu dacă cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine. Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost, este foarte greu să ajung acolo și știu ce înseamnă să ajungi acolo.De aceea, am vrut să vin aici la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere, pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul și mă bucur mult că ați venit. Și cine știe dacă nu mă voi întoarce, dar deocamdată este ultima dată când am jucat aici.Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul unu mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori e posibil. O să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și în momentul ăsta nu se mai poate”, a spus Simona, la finalul meciului cu Lucia Bronzetti.Apoi, campioana de la malul mării s-a adresat părinţilor săi, cei care au susţinut-o încă de când a început acest drum greu, dar frumos.„Mulțumesc mama și tata pentru că ați fost alături de mine. Am fost norocoasă să am astfel de părinți. Părinții mei au făcut orice ca să ajung eu acolo unde mi-am dorit. Doresc tuturor părinților să își sprijine copiii, să aibă încredere în ei și să nu îi certe niciodată, pentru că noi facem întotdeauna tot ce putem și vrem să facem bine, chiar dacă uneori nu ne iese”, a fost mesajul Simonei Halep pentru familia sa.Aşadar, Simona Halep părăseşte tenisul, sportul alb, imaculat, pe care ea l-a făcut şi mai frumos decât îl ştiam înainte.De-a lungul timpului, Simona Halep a câștigat 24 de turnee: în 2013 la Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia; în 2014 la Doha și București; în 2015 la Shenzhen, Dubai și Indian Wells; în 2016 la Madrid, București și Montreal; în 2017 la Madrid; în 2018 la Shenzhen, Roland Garros și Montreal; în 2019 la Wimbledon; în 2020 la Dubai, Praga și Roma; în 2022 la Melbourne 250 și Toronto.După toate aceste performanţe care ne fac să tresărim gândindu-ne că suntem români şi ea este una de-a noastră, nu cred că mai putem spune nimic. Poate doar să adaptăm o replică celebră din celebra piesă de teatru „Conjuraţia lui Fiesco”, de Friedrich Schiller: Simona şi-a făcut datoria, Simona poate să plece!