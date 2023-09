America, stai jos! A venit Sorana! Românca este în „sferturi” la US Open

Se spune că America este ţara tuturor posibilităţilor şi de fiecare dată ni s-au oferit motive să credem că aşa este. Cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se desfăşoară în aceste zile, a intrat în cea de-a doua săptămână şi ne oferă regulat nopţi albe în care nu ne putem desprinde ochii de pe televizor. Ceea ce este şi mai interesant, este faptul că avem o româncă la US Open care a rămas în concurs până la această oră.Vorbim despre Sorana Cîrstea, o tenismenă născută în Târgovişte, în vârstă de 33 de ani, care anul acesta a dat toate aşteptările peste cap la Flushing Meadows. Mai exact, Sorana Cîrstea se află în faza sferturilor de finală, acolo unde nu a mai fost niciodată la US Open, dar a mai fost la Roland Garros, în 2019, pe când avea doar 19 ani. Meciul din faza optimilor de finală a fost unul cu o desfăşurare neaşteptată.Sorana venea după turul 3, acolo unde a răpus-o pe cea de-a patra jucătoare a lumii, kazaha Elena Rybakina.Avea încrederea de partea ei, dar în acelaşi timp ştia că de cealaltă parte a fileului se află elveţianca Belinda Bencic, a 15-a jucătoare a mapamondului.În momentul în care a intrat în arena „Luis Armstrong” din New York, Sorana a lăsat capul plecat, sfiită fiind parcă de oceanul de oameni prezent în tribunele impunătorului stadion.De partea cealaltă, Belinda Bencic a intrat încrezătoare, arogantă, ba chiar cu o grimasă pe faţă care parcă spunea că ea va câştiga meciul şi o va face chiar într-un timp scurt. Doar că, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. A început meciul, iar „Sori” a dat drumul la lovituri fără să fie inhibată de ceva anume.Cât ai zice „peşte” s-a făcut 5-0 pentru Sorana în primul set, iar Bencic nu ştia ce a lovit-o.Elveţianca a devenit vizibil nervoasă, s-a certat cu arbitrul, s-a luat de unii spectatori din tribune, toate acestea în timp ce Sorana noastră stătea stană de piatră în faţa ei şi nu părea impresionată de absolut nici un gest dintre cele golăneşti făcute de jucătoarea din „Ţara Cantoanelor”.Bencic a revenit oarecum pe tabelă şi a dus scorul la 5-3, însă Sorana a ţinut-o jos, la respect, a făcut 6-3 şi şi-a adjudecat astfel primul set.În pauza dintre seturi antrenorul româncei, Thomas Johannson, a schimbat câteva priviri cu Sorana, dar doar atât. Nu a vociferat, nu a oferit indicaţii, pentru că ştia că eleva sa este pe val.Un set al doilea liniştit pentru „Sori”După ce a savurat în linişte o banană şi a băut o jumătate de sticlă de energizant, Sorana s-a întors pe cimentul încins de la US Open cu aceeaşi privire tăioasă care o făcea pe Bencic să tremure.A început setul al doilea, iar „Sori” a pornit ca din „puşcă”. A făcut repede 2-0 şi nu a scăpat-o în nici un moment din priviri pe adversara sa.După o luptă aprigă şi nişte lovituri ale lui Bencic care parcă nu aveau ţintă, Sorana a făcut din nou 6-3 şi a obţinut victoria. Şi ce victorie! După ultima minge, în loc să se întindă pe teren aşa cum fac unii tenismeni, în loc să urle de bucurie pentru că tocmai învinsese o tenismenă mult mai bună decât ea, Sorana a reacţionat altfel. A strâns pumnul, a zâmbit larg, aşa cum numai ea ştie să o facă şi s-a uitat către antrenorul său.A mers apoi la fileu, acolo unde a dat mâna cu adversara sa, a îmbrăţişat-o şi i-a şoptit un sec „Thank You”, adică mulţumesc.Nu ştim dacă Sorana i-a mulţumit lui Bencic pentru că a avut onoarea să joace cu ea, sau pentru că a întâlnit de partea cealaltă o jucătoare arogantă care a motivat-o să scoată tot ce este mai bun din ea.Sorana este în sferturile de finală la US Open, acolo unde va juca împotriva cehoaicei Karolina Muchova, numărul 10 WTA.Va fi o confruntare interesantă, cehoaica conducând cu 3-1 la întâlnirile directe, însă cu toţii ştim că Sorana este capabilă de lucruri mari.Şi când scriu aceste rânduri mă refer la abilităţile sale de a sta oricât de mult timp pe terenul de joc, de a lovi puternic, de a se deplasa foarte rapid, dar mai ales de a-şi păstra acea privire care ar înspăimânta şi un cerber venit de la porţile Iadului.