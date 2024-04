Andreea Răducan: „Am putea să ne gândim la o medalie a gimnasticii româneşti la Paris”

Fosta campioană olimpică Andreea Răducan a declarat, joi, că gimnastica românească are şanse să câştige o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris la individual, dar a subliniat că este foarte importantă forma pe care o vor avea fetele în ziua concursului.„Am putea să ne gândim la o medalie a gimnasticii româneşti la Paris, la o medalie la individual, mă refer la o finală pe aparate. S-a vorbit mult şi se vorbeşte despre Sabrina Voinea, eu mă gândesc că şanse are şi Anamaria Bărbosu, dar, din ce am văzut până acum, ţine foarte mult şi de ziua pe care o prind fetele. Nu mai e ca atunci când ştiai că eşti foarte bine pregătit şi rămâne doar să te urci pe aparat, să îţi faci treaba foarte bine şi eşti acolo, la bătaie. Atunci locurile 1, 2 sau 3 depindeau de o sutime, o zecime, o mică dezechilibrare, acum diferenţele se văd destul de bine şi cred că e important să ne gândim acum la a reconstrui unitatea unei echipe, care pare cumva că lipseşte fetelor noastre. Eu am simţit unitatea aceasta a echipei, ştiam că nu sunt singură în concurs, chiar şi atunci când eram în finalele pe aparate”, a afirmat Răducan.Ea speră ca numărul sportivilor români calificaţi la Paris să crească până la începerea Jocurilor Olimpice.„Cred că toţi cei care mai au şansa de a se califica la Jocurile Olimpice merită susţinerea noastră. Trebuie să ne ţinem pumnii strânşi pentru ca ei să fie prezenţi la Paris. Ne dăm seama din ce în ce mai mult că simpla calificare la Jocurile Olimpice nu e un lucru atât de simplu de realizat. E foarte multă muncă din partea tuturor. Pare din ce în ce mai dificil să ajungi la Jocuri, dar asta nu înseamnă că e imposibil. Iar eu am mai spus că sportul, prin rezultatele lui de acum, mai bune sau mai puţin bune, e o radiografie a societăţii”, a adăugat ea.