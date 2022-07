Antoanela Manac, peripeţii pe tărâm african. „Am făcut o reacţie alergică la medicamente”

Constănţeanca Antoanela Manac este considerată cea mai bună triatlonistă din România. Recent a obținut locul 2 la o competiție care contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, însă a trecut și prin spital.Antoanela a mers la competiția din Africa de Sud, dar a făcut o reacție adversă la un vaccin împotriva malariei. Astfel, din cauza unei erupții apărute pe față, multipla campioană națională a ajuns la camera de gardă a unui spital din Ghana.„În Ghana a fost o experiență foarte frumoasă până la concurs, pentru că după aceea, nu a mai fost așa. Am suferit o erupție cutanată în zona feței, ceea ce m-a demoralizat un pic.Cred că am făcut o reacție alergică la medicamentele pe care le-am luat împotriva malariei și am fost nevoită să merg la camera de gardă, la spital. Când am ajuns acasă, 3 zile am vizitat Spitalul de Boli Infecțioase din Constanţa. Cu tratament, ușor, ușor mi-am revenit”, a spus Antoanela Manac.Pentru a nu avea și alte probleme, Antonela Manac și-a adus în Africa mâncare din România.„Mi-am adus conserve de ton, orez expandat, batoane proteice și am mâncat doar de la resortul la care am locuit”, a spus Antoanela Manac.Antonela a avut probleme și în competițiile în sine. Din cauza condițiilor precare, proba de înot a fost anulată.„Apa mării era infestată. La Triatlon, înainte de orice concurs, se testează calitatea apei, iar dacă apa nu este potrivită, nu se aprobă proba de înot. Astfel concursul s-a transformat din Triatlon în Duatlon și asta m-a ținut puțin pe loc și nu m-a lăsat să câștig”, a precizat Antoanela.