Antrenorul George Buricea: „În această dublă manşă, fiecare gol contează”

După debutul victorios din Liga Naţională de handbal masculin, CSM Constanţa îşi doreşte să treacă la nivelul următor. Mai exact, un parcurs cât mai lung în cupele europene, iar prima adversară este una de top: Chambery Savoie, reprezentantă a handbalului francez.CSM Constanţa a păşit cu dreptul, la începutul săptămânii, în noua ediţie de campionat, reuşind să se impună (scor 22-18) în faţa celor de la CSM Focşani. Un meci în care jucătorii antrenaţi de George Buricea au dorit să facă repetiţia generală înaintea „dublei” cu Chambery Savoie, însă în care au întâmpinat reale probleme cauzate nu atât de adversari, cât mai ales de… condiţiile din Sala Sporturilor.„Au fost multe greşeli individuale provocate de condiţiile de joc. O căldură insuportabilă în sală, grad mare de umiditate, iar mingea a devenit un veritabil săpun. Chiar şi aşa, sunt mulţumit de evoluţia echipei şi mai ales de modul în care s-au acomodat jucătorii transferaţi în vară.Principalul obiectiv îl reprezintă cupele europene, această echipă trebuie să joace în Europa an de an.În privinţa acestui prim duel cu Chambery, ne aşteaptă un meci extraordinar de greu, va fi cu totul altceva faţă de partidele de campionat. Vom juca într-o sală cu aer condiţionat, va fi un spectacol handbalistic foarte frumos în această manşă. Am vizionat partidele francezilor, ştiu la ce să mă aştept, practică un handbal modern, în viteză.În această dublă manşă, fiecare gol contează. Nu ştiu cum va fi pe 3 septembrie, noi am avut un meci aici, să-i văd pe ei cum se descurcă cu «săpunul»”, a declarat antrenorul George Buricea.Meciul Chambery Savoie Mont-Blanc Handball - CSM Constanţa contează pentru prima manşă a turului întâi din EHF European League. Gazdele sunt în formă, au bătut chiar pe PSG la un gol diferenţă. Echipa antrenată de Eric Mathe, care a încheiat pe locul cinci ultimul sezon din Starligue, după PSG, Nantes, Aix şi Montpellier, are în componenţă internaţionali valoroşi, precum centrul sloven Sebastian Skube, interul stânga spaniol Alejandro Costoya sau interul dreapta brazilian Gustavo Rodrigues.Meciul decisiv se va juca, în data de 3 septembrie, la Sala Sporturilor din Constanţa.XXXConducerea clubului CSA Steaua Bucureşti a anunţat, vineri, 26 august, că şi-a asigurat serviciile pivotului iranian Alireza Mousavi, care, în ultimele şase sezoane, a evoluat la marea rivală CS Dinamo Bucureşti.În vârstă de 32 de ani, Mousavi a mai jucat în cariera sa pentru Sepahan (Iran), Veszprem (Ungaria) şi Tatabanya (Ungaria). Are în palmares cinci titluri de campion al României, un titlu de campion al Ungariei, patru titluri de campion al Iranului, trei Cupe ale României şi trei Supercupe, iar pentru naţionala Iranului a evoluat în 100 de partide oficiale.Foto: Facebook / CSM Constanţa Handbal