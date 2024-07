Anunț important de la șeful Formulei 1! Interdicție controversată pentru piloți

Ieșirile nervoase ale campionului mondial Max Verstappen la Marele Premiu al Ungariei nu au rămas fără ecou. Șeful Formulei 1 a anunțat că piloții nu mai au voie să înjure în timpul curselor, mai ales că toate conversațiile lor radio sunt publice. Regula se aplică din acest weekend, când are loc Marele Premiu al Belgiei, în direct pe canalele Antena.Președintele Formula 1, Stefano Domenicali, a interzis piloților să vorbească urât în timpul curselor, din cauză că acest gen de comportament ar putea ofensa fanii. Totul a pornit de la ieșirile nervoase a lui Max Vestappen la adresa echipei sale la Marele Premiu al Ungariei.Campionul mondial nu este singurul care a călcat strâmb în ultima vreme. Yuki Tsunoda a fost amendat recent cu 40.000 euro pentru că a folosit un cuvânt jignitor.Verstappen are și alte probleme. Redbull i-a interzis să se joace pe simulator noaptea, iar olandezul a avut o reacție acidă. „Eu nu le spun ce să facă la ei acasă, în timpul lor liber, în weekend, iar asta este valabil și pentru mine. Am câștigat trei Campionate Mondiale. Cred că știu destul de bine ce pot și ce nu pot face”, a fost reacția campionului mondial.Cea mai mare problemă pentru Vestappen este, însă, penalizarea cu 10 poziții pe grila de start la SPA, din cauza unor defecțiuni tehnice la motorul monopostului său, care trebuie din nou înlocuit.