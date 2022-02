Campioana României descinde pe litoral! HC Dobrogea Sud se pregăteşte pentru duelul cu Dinamo

Înfrânţi de Potaissa Turda, acasă, şi de Steaua Bucureşti, la Chiajna, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud nu au prea mult timp la dispoziţie pentru a-şi obloji rănile. În week-end, îi aşteaptă un duel cu grad maxim de dificultate, pentru că pe litoral descinde campioana CS Dinamo.În lumea sportului, se spune că adevăratele şi puternicele caractere în momente dificile se văd. O astfel de perioadă o parcurge şi HC Dobrogea Sud, care a strâns de urgenţă rândurile, iar sâmbătă, 12 februarie, de la ora 15.30, la Sala Sporturilor, formaţia constănţeană primeşte vizita campioanei României, CS Dinamo Bucureşti.Eşecurile cu Turda şi Steaua nu le-au zdruncinat „delfinilor” încrederea în puterea de a-şi atinge obiectivele în acest sezon, chiar dacă situaţia este una dificilă, mai ales din cauza problemelor de efectiv din ultima vreme. Contra Stelei, Constanţa a fost „în cărţi” pentru un rezultat pozitiv până în ultimele minute, când erorile din atac au costat-o scump.„Încercăm să mergem mai departe, să trecem cât mai repede peste situaţia actuală. Cu Steaua am făcut câteva greşeli copilăreşti în finalul partidei, pase la adversar şi mingi pierdute uşor în atac. Au fost şi patru aruncări de la 7 metri ratate. Ei au avut mai mulţi jucători odihniţi în ultimele minute.Noi nu suntem la capacitate maximă, după ce am rămas fără Raso, Nistor şi Buvinic, toţi din primul şapte, iar alţi jucători au fost bolnavi. Dar, sper să ne revenim cât mai repede. Jucăm sâmbătă şi ne vom bate cu Dinamo până în ultima secundă. Mizăm pe aportul publicului, ne dorim să vină cât mai mulţi spectatori. Îi aşteptăm alături de noi, să ne susţină”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Biletele pentru acest meci au fost puse în vânzare pe platforma bit.ly/3utu3WM. Accesul este permis la 30% din capacitatea tribunelor, cu certificat verde sau cu teste Covid-19 negative. Dinamo nu va veni cu galeria la acest meci.Chiar dacă a pierdut puncte preţioase, în urma înfrângerilor cu Potaissa Turda şi Steaua, Constanţa încă păstrează șanse reale la locul doi. Turda este lideră, cu 48 de puncte, din 19 meciuri, pentru că a jucat în devans. Dinamo are 45 de puncte, din 16 meciuri, HC Dobrogea Sud - 40 de puncte, din 17 meciuri, iar Minaur - tot 40 de puncte, din 18 meciuri. De asemenea, cu 39 de puncte, din 16 meciuri, Steaua stă la cotitură şi aşteaptă paşi greşiţi din partea contracandidatelor la o poziţie calificantă în cupele europene.XXXTinerii handbalişti Andrei Daniel Paraschiv şi George Teodor Ştefan, de la Academia HC Dobrogea Sud Constanţa, au fost convocaţi la lotul naţional de juniori al României (jucători născuţi în anii 2004 şi 2005), care va efectua, în perioada 14-20 februarie, un stagiu de pregătire la Izvorani.Sub comanda antrenorilor Lorant Sipos şi Claudiu Clonovszki se vor afla 23 de jucători, dar, dintre aceştia, doar 17 vor participa cu naţionala tricoloră la Jocuri Mediteraneene. Competiţia va fi găzduită, din 20 până pe 28 februarie, de capitala Turciei, Ankara.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud