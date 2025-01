Campionul olimpic David Popovici și-a îndeplinit un vis. Și-a achiziționat un bolid de lux

Campionul olimpic în proba de 200 de metri liber, David Popovici (20 de ani), a mărturisit la un podcast că a plătit 150.000 de euro (echivalentul sumei primite de la Guvern pentru medalia de aur de la Paris 2024) pe o mașină la care visa.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, a spus David Popovici, la podcast-ul M.C.N. David Popovici are în garaj un Porsche Spyder, al cărui preț de catalog este 150.000 de euro.







În afara premiilor oferite de Guvern după JO (statul român a recompensat fiecare medalie de aur cu 140.000 de euro, argintul - cu 100.000 de euro, iar bronzul - cu 60.000 de euro), performerii au fost premiați și cu un „supliment de viteză” de la sponsorul oficial al COSR, Toyota.







Astfel, medaliații cu aur au luat câte o Toyota Corolla Sedan, de 25.200 de euro, medaliații cu argint au primit cheile unei Toyota Yaris Cross, model care costă 22.600 de euro, iar sportivii care au obținut bronzul au intrat în posesia unei mașini Toyota Yaris Hybrid, în valoare de 19.000 de euro.