Canotaj / 11 ambarcaţiuni ale României, calificate în finalele pentru medalii la Europenele U23

11 din cele 12 ambarcaţiuni aliniate de România la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Hazewinkel (Belgia) s-au calificat în finalele pentru medalii, informează Federaţia Română de Canotaj.Mariana-Laura Dumitru a încheiat pe locul 2 semifinala la simplu vâsle feminin categorie uşoară şi şi-a asigurat prezenţa în finala A, la patru vâsle masculin, Gheorghe Scripcaru, Cristian-Vasile Nicoară, Dumitru-Valentin Bucur şi Gheorghe Morar au câştigat seria de recalificări şi vor evolua tot în finala A, la dublu vâsle masculin, Costi-Daniel Neagoe şi Ilie Lucian Aparaschivei au terminat pe patru în recalificări, apoi s-au clasat pe locul trei în finala B, ocupând poziţia a noua în clasamentul general.Duminică, 4 septembrie, se vor bate pentru medalii echipajele de patru plus unu rame feminin, patru plus unu rame masculin, patru rame feminin, simplu vâsle feminin categorie uşoară, dublu rame masculin, patru rame masculin, patru vâsle feminin, patru vâsle masculin, opt plus unu feminin, dublu vâsle feminin, opt plus unu masculin.Foto: Facebook / Federaţia Română de Canotaj / Balint Czucz Photography