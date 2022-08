Trei medalii pentru Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” la Mondialele de canotaj-juniori

Rezultate foarte bune pentru Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” din Constanţa la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Varese (Italia), unde trei dintre cei patru sportivi legitimaţi la gruparea de pe litoral au reuşit să urce pe podiumul de premiere.Astfel, Elena Silvia Mocanu, alături de coechipierele din barca de 4 rame feminin - Iuliana Isabela Boldea, Andreea Nicoleta Dinu şi Valentina Amalia Azoiţei - a cucerit medalia de argint, iar Irina Lucia Andreea Despa a fost componentă a echipajului de patru plus unu rame feminin medaliat cu bronz, alături de ea trăgând Narcisa Florentina Negură, Andreea Petraş, Beatrice Piseru şi Georgiana Blănariu.Tot cu bronz a fost medaliat şi Nicolae Răzvan Stoian, alături de ceilalţi componenţi ai bărcii de patru rame masculin - Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan şi Marian Ştefan Dunca -, în timp ce Eugenia Daniela Robitu şi Irina Lucia Andreea Despa s-au clasat pe locul patru cu ambarcaţiunea de 8+1 feminin, la bordul căreia s-au mai aflat Ioana Ruxandra Pascovici, Narcisa Florentina Negură, Andreea Petraş, Andreea Bianca Marin, Georgiana Blănariu, Beatrice Piseru şi Andra Elena Filote.Canotorii de la Clubul Sportiv Universitar „Simona Halep” sunt pregătiţi de antrenorii Georgeta şi Marian Grijuc.La Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori U19 de la Varese (Italia), România a aliniat 11 echipaje/42 de sportivi. Ţara noastră a ocupat locul şase în clasamentul pe medalii (1-1-2). Grecia a fost pe prima poziţie (3-0-1), Italia a doua (2-6-1), iar pe trei s-a clasat Germania (2-2-4).Pentru canotorii de la CSU „Simona Halep”, urmează o nouă provocare: participarea la Campionatele Naţionale de juniori, competiţie care va avea loc, în perioada 4-7 august, la Iaşi.XXXFederaţia Română de Canotaj şi Primăria oraşului Pantelimon au încheiat un parteneriat ce are ca scop demararea activităţii de canotaj pe lacul Pantelimon.Cei prezenţi la eveniment au putut testa sporturi nautice, precum stand up paddle, zorb, schif, totul sub privirile Elisabetei Lipă, preşedinte al Federaţiei Române de Canotaj, ale primarului Marian Ivan şi ale sportivilor din lotul olimpic de canotaj al României, protagonişti ai unei scurte demonstraţii pe lacul Pantelimon.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Federaţia Română de Canotaj / Balint Czucz Photography