Cătălin Chirilă: „Îmi doresc foarte mult o medalie, de orice culoare”

Canoistul Cătălin Chirilă, una din marile speranţe ale României la podiumul Jocurilor Olimpice de la Paris, a declarat că vrea foarte mult o medalie, indiferent de culoare, dar îşi doreşte să trăiască sentimentul unic de a asculta imnul naţional de pe prima treaptă a podiumului.Chirilă, 27 ani, legitimat la CSA Steaua, a participat la JO de la Tokyo din 2021, când s-a clasat pe locul cinci la C2-1.000 m, alături de Victor Mihalachi, şi a fost al 11-lea la C1-1.000 m. După Jocurile de la Tokyo, sportivul tulcean a anunţat că va concura doar în probele de simplu şi în doar trei ani a devenit unul dintre cei mai valoroşi canoişti din lume la 500 şi 1.000 metri, cu patru medalii la Mondiale (două de aur şi două de argint) şi şase la Europene (două de aur, două de argint şi două de bronz).„Îmi doresc foarte mult o medalie, am spus-o de multe ori şi sincer m-aş bucura pentru orice culoare a medaliei. Însă sentimentul cel mai plăcut, cu siguranţă, este acela când ţi se intonează imnul şi cu adevărat aş putea spune că îmi doresc să fie o medalie de aur. Nu aş putea descrie sentimentul pe care ţi-l oferă cea mai înaltă treaptă a podiumului. Asta e clar. Cred că am nevoie şi de acel dram de noroc despre care am vorbit adesea în ultima perioadă. Sunt conştient că prin antrenamentele pe care le-am efectuat până astăzi, prin tot ceea ce am făcut, nu doar pe apă, ci chiar şi în viaţa personală, prin disciplină, cel mai scurt spus, consider că tot ce aveam eu de făcut ca sportiv a fost îndeplinit până la ora actuală. Sunt de părere că este nevoie cu atât mai mult de acel dram de noroc, cu atât mai mult că sportul nostru este influenţat foarte mult de vreme, de vânt, în special”, a spus Cătălin Chirilă.Cătălin Chirilă a evoluat mulţi ani pentru Farul Constanţa.