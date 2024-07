Constănţencele Bianca Mei-Roşu şi Andreea Teglas participă la europenele de tenis de masă de la Malmo

Echipele naţionale de tenis de masă ale României, categoriile juniori, au ajuns în Suedia, la Malmo, acolo unde are loc Campionatul European de Juniori. Din lotul României fac parte şi constănţencele Bianca Mei-Roşu şi Andreea Teglas, dar şi antrenoarea Anamaria Sebe.Bianca Mei-Roşu are gânduri mari pentru acest european şi este încrezătoare că va câştiga medalii strălucitoare.„Am aşteptat de foarte mult timp această zi. Sper să facem o competiţie cât mai reuşită şi vreau să le mulţumim tuturor pentru susţinerea pe care am avut-o în cantonament. Sincer eu mă gândesc la o medalie la această competiţie pentru că am avut o perioadă foarte bună cu 4 medalii de aur la ultimul turneu. Sperăm să repetăm performanţa şi la acest turneu pentru că este unul major. Sperăm să fie cât mai bine. Momentan nu am loc destul în bagaje dar când mă întorc voi face loc pentru a pune medaliile pe care le voi câştiga. Nu ştiam că va fi atât de multă presă în aeroport la plecare, dar mi-am făcut bucle pentru a ajunge cât mai frumoasă la această competiţie. Şi am reuşit acest lucru. Am observat că în Suedia este puţin mai răcoare şi nu se întunecă foarte repede. Încerc să mă acomodez cât mai mult. În sală îmi place să fie răcoare. De mică am călătorit datorită tenisului de masă. Nu vă pot spune în câte ţări am călătorit până acum, dar sper să o mai fac foarte mult timp de acum încolo”, a declarat Bianca Mei-Roşu.Iulian Chiriţă este unul dintre cei mai buni jucători de tenis de masă din Europa la nivel de juniori. Acesta speră să cucerească încă odată cele mai înalte trepte ale podiumurilor.„Suntem în Suedia, la Malmo, la Campionatul European de Juniori. Suntem pregătiţi pentru această competiţie. Am stat într-un cantonament de două săptămâni în care ne-am pregătit la Bucureşti alături de loturile naţionale de seniori. Ne-am antrenat foarte bine şi suntem pregătiţi să venim cu medalii acasă. La fel cum spunea şi colega mea, Bianca, voi găsi loc pentru medalii şi sunt sigur că va trebui să am loc pentru că vreau să câştig cât mai multe. Proba mea favorită este competiţia pe echipe. Acolo ne susţinem unul pe celălalt. Întotdeauna la echipe am jucat foarte bine şi sunt mândru să reprezint România la această probă, dar şi la celelalte probe, cum ar fi simplu, acolo unde îmi place foarte mult să joc. Sincer nu sunt foarte mare fan căldură şi chiar mă bucur că mergem acolo să jucăm pe răcoare. Am mai fost şi cu echipa de seniori, este un oraş foarte frumos şi chiar mă bucur că o să mă întorc acolo”, a declarat Iulian Chiriţă.Şi antrenorul Mădălin Ionaşcu are mare încredere în elevii săi.„Bineînţeles că avem doar gânduri pozitive. Suntem pregătiţi şi dorim să obţinem cât mai multe medalii. Plecăm din postura de favoriţi la toate probele iar acest lucru ne motivează şi ne ambiţionează. Sper ca la final să repetăm evoluţiile bune din ultimii ani şi să luăm cât mai multe medalii de aur. Este uşor să îi antrenez pe băieţi. Ne cunoaştem de foarte mult timp, sunt băieţi foarte buni şi ştim ce avem de făcut. Există o chimie între noi, suntem foarte uniţi. Echipa este pregătită şi, aşa cum am zis, sunt convins că ne vom bate pentru medaliile de aur în toate probele”, a spus Mădălin Ionaşcu.