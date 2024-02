Mesaj din partea echipei naţionale de tenis de masă a României pentru toţi susţinătorii săi

Echipa naţională de tenis de masă a României s-a clasat în primele opt formaţii ale lumii şi a obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.Componentele echipei au avut un mesaj pentru toţi susţinătorii lor.„Vă mulțumim din toată inima că ați fost aproape de noi, că ne-ați susținut! Chiar dacă ați fost departe de noi, am simțit căldura de acasă și sperăm ca data viitoare să vă aducem bucurie cu o medalie”, au declarat reprezentanţii Federaţiei Române de Tenis de Masă.Calificată la Jocurile Olimpice de la Paris, echipa feminină (#7 mondial) s-a oprit în sferturile de finală din Coreea de Sud, după întâlnirea cu Japonia (#2 mondial).„Am luptat până la capăt, din păcate n-am reușit să aducem victoria, dar suntem totuși fericite că ne-am calificat la Jocurile Olimpice, iar acolo sper să facem o figură bună. Ca să câștigăm o medalie olimpică trebuie să batem jucătoarele din Asia, care sunt pe primele locuri din lume, așa că trebuie să fim unite și să ne pregătim foarte bine în continuare”, a declarat Bernadette Szocs.Jocul cu Japonia a ambiționat-o pe Andreea Dragoman, care simte că echipa poate progresa.„Cine a văzut meciul, știe că ne-am luptat de la egal la egal cu ele. Am fost aproape, chiar dacă nu ca scor, dar noi am simțit că puteam mai mult”, a spus şi Andreea Dragoman.